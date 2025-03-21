https://ria.ru/20250321/oblast-2006374705.html

Более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области

Более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025

Более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области

Более 45 украинских военных осуждены за преступления в Курской области, еще 58 фигурантов находятся под следствием, расследуется более 735 уголовных дел,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:18:00+03:00

2025-03-21T09:18:00+03:00

2025-03-21T09:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

курск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Более 45 украинских военных осуждены за преступления в Курской области, еще 58 фигурантов находятся под следствием, расследуется более 735 уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске, на котором ему доложили, что с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 дел. "На основании собранных следствием доказательств 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250321/kiev-2006371622.html

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происшествия, курская область, россия, курск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)