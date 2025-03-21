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Более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области
Более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
Более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области
Более 45 украинских военных осуждены за преступления в Курской области, еще 58 фигурантов находятся под следствием, расследуется более 735 уголовных дел,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:18:00+03:00
2025-03-21T09:18:00+03:00
2025-03-21T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр бастрыкин
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Более 45 украинских военных осуждены за преступления в Курской области, еще 58 фигурантов находятся под следствием, расследуется более 735 уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске, на котором ему доложили, что с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 дел. "На основании собранных следствием доказательств 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250321/kiev-2006371622.html
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происшествия, курская область, россия, курск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Курск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области
СК: более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области