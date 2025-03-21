https://ria.ru/20250321/oblast-2006371981.html

СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ

СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025

СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ

Свыше 165 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:04:00+03:00

2025-03-21T09:04:00+03:00

2025-03-21T10:08:00+03:00

курская область

россия

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происшествия

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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Свыше 165 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "С 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры", — сказали в ведомстве.Там добавили, что по фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел."На основании собранных следствием доказательств 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием", — сказали в ведомстве.Кроме того, заочно предъявили обвинения восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область.Председателю СК Александру Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских боевиков. Потерпевшими признали уже 43 тысячи человек.Как добавили в пресс-службе, жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита.В СК напомнили, что таким же образом боевики ВСУ ранее действовали в Мариуполе и других населенных пунктах по отношению к мирному населению. Следователи фиксируют все указанные факты при расследовании уголовных дел."Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные", — добавили в СК.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20250303/vsu-2002847191.html

https://ria.ru/20250319/evakuatsiya-2006048913.html

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия