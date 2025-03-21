СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ
СК: в Курской области с 2022 года из-за ВСУ погибли более 165 мирных жителей
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области
Освобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Свыше 165 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
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"С 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры", — сказали в ведомстве.
Там добавили, что по фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел.
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"На основании собранных следствием доказательств 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием", — сказали в ведомстве.
Кроме того, заочно предъявили обвинения восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область.
Председателю СК Александру Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских боевиков. Потерпевшими признали уже 43 тысячи человек.
Как добавили в пресс-службе, жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита.
В СК напомнили, что таким же образом боевики ВСУ ранее действовали в Мариуполе и других населенных пунктах по отношению к мирному населению. Следователи фиксируют все указанные факты при расследовании уголовных дел.
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"Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные", — добавили в СК.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.