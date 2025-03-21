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СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
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09:04 21.03.2025 (обновлено: 10:08 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/oblast-2006371981.html
СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ
СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ
Свыше 165 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:04:00+03:00
2025-03-21T10:08:00+03:00
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Свыше 165 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "С 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры", — сказали в ведомстве.Там добавили, что по фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел."На основании собранных следствием доказательств 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием", — сказали в ведомстве.Кроме того, заочно предъявили обвинения восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область.Председателю СК Александру Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских боевиков. Потерпевшими признали уже 43 тысячи человек.Как добавили в пресс-службе, жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита.В СК напомнили, что таким же образом боевики ВСУ ранее действовали в Мариуполе и других населенных пунктах по отношению к мирному населению. Следователи фиксируют все указанные факты при расследовании уголовных дел."Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные", — добавили в СК.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20250303/vsu-2002847191.html
https://ria.ru/20250319/evakuatsiya-2006048913.html
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
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курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК рассказал, сколько мирных жителей погибли в Курской области из-за ВСУ

СК: в Курской области с 2022 года из-за ВСУ погибли более 165 мирных жителей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области
Освобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Освобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Свыше 165 мирных жителей Курской области погибли от преступлений киевского режима с 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
«
"С 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры", — сказали в ведомстве.
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Там добавили, что по фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел.
«
"На основании собранных следствием доказательств 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием", — сказали в ведомстве.
Кроме того, заочно предъявили обвинения восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область.
Председателю СК Александру Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских боевиков. Потерпевшими признали уже 43 тысячи человек.
Как добавили в пресс-службе, жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита.
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В СК напомнили, что таким же образом боевики ВСУ ранее действовали в Мариуполе и других населенных пунктах по отношению к мирному населению. Следователи фиксируют все указанные факты при расследовании уголовных дел.
«
"Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные", — добавили в СК.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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