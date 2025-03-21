https://ria.ru/20250321/natsproekt-2006466883.html

Показатели экспорта беспилотных авиасистем включат в нацпроект

Показатели экспорта беспилотных авиасистем включат в нацпроект - РИА Новости, 21.03.2025

Показатели экспорта беспилотных авиасистем включат в нацпроект

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июня включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" показатели, характеризующие экспорт... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:30:00+03:00

2025-03-21T14:30:00+03:00

2025-03-21T14:43:00+03:00

владимир путин

россия

беспилотники

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июня включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" показатели, характеризующие экспорт беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить включение в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" показателей, характеризующих экспорт беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением", - говорится в сообщении Кремля.Срок исполнения поручения – 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, беспилотники, экономика, михаил мишустин