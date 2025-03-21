https://ria.ru/20250321/natsproekt-2006466883.html
Показатели экспорта беспилотных авиасистем включат в нацпроект
Показатели экспорта беспилотных авиасистем включат в нацпроект - РИА Новости, 21.03.2025
Показатели экспорта беспилотных авиасистем включат в нацпроект
Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июня включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" показатели, характеризующие экспорт... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:30:00+03:00
2025-03-21T14:30:00+03:00
2025-03-21T14:43:00+03:00
владимир путин
россия
беспилотники
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июня включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" показатели, характеризующие экспорт беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить включение в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" показателей, характеризующих экспорт беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением", - говорится в сообщении Кремля.Срок исполнения поручения – 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, беспилотники, экономика, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Беспилотники, Экономика, Михаил Мишустин
Показатели экспорта беспилотных авиасистем включат в нацпроект
Путин поручил включить в нацпроект "Беспилотные авиасистемы" показатели экспорта