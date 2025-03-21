https://ria.ru/20250321/nato-2006351481.html

СМИ: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники

СМИ: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники

НАТО собирается обратиться к европейским членам альянса и Канаде с просьбой увеличить запасы своей военной техники примерно на 30%, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T03:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. НАТО собирается обратиться к европейским членам альянса и Канаде с просьбой увеличить запасы своей военной техники примерно на 30%, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника альянса. "НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружения и техники примерно на 30% в течение нескольких следующих лет... Достижение этих новых значений потребует от большинства европейских союзников и Канады значительных финансовых вложений, в то время как расходы США не изменятся", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает чиновник, европейские страны-члены НАТО в настоящее время обсуждают постановку новых задач по расширению военного потенциала альянса, на их достижение у них может уйти от пяти до 15 лет. Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европы хотят до июньского саммита НАТО представить США план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону континента. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250319/nato-2005856621.html

https://ria.ru/20250318/nato-2005629170.html

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в мире, канада, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша