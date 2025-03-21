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СМИ: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники - РИА Новости, 21.03.2025
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03:40 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/nato-2006351481.html
СМИ: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники
СМИ: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники
НАТО собирается обратиться к европейским членам альянса и Канаде с просьбой увеличить запасы своей военной техники примерно на 30%, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:40:00+03:00
2025-03-21T03:40:00+03:00
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канада
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пит хегсет
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. НАТО собирается обратиться к европейским членам альянса и Канаде с просьбой увеличить запасы своей военной техники примерно на 30%, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника альянса. "НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружения и техники примерно на 30% в течение нескольких следующих лет... Достижение этих новых значений потребует от большинства европейских союзников и Канады значительных финансовых вложений, в то время как расходы США не изменятся", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает чиновник, европейские страны-члены НАТО в настоящее время обсуждают постановку новых задач по расширению военного потенциала альянса, на их достижение у них может уйти от пяти до 15 лет. Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европы хотят до июньского саммита НАТО представить США план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону континента. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250319/nato-2005856621.html
https://ria.ru/20250318/nato-2005629170.html
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в мире, канада, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Канада, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники

Блумберг: НАТО попросит у Канады и стран Европы увеличить запасы военной техники

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. НАТО собирается обратиться к европейским членам альянса и Канаде с просьбой увеличить запасы своей военной техники примерно на 30%, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника альянса.
"НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружения и техники примерно на 30% в течение нескольких следующих лет... Достижение этих новых значений потребует от большинства европейских союзников и Канады значительных финансовых вложений, в то время как расходы США не изменятся", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает чиновник, европейские страны-члены НАТО в настоящее время обсуждают постановку новых задач по расширению военного потенциала альянса, на их достижение у них может уйти от пяти до 15 лет.
Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европы хотят до июньского саммита НАТО представить США план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону континента.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреКанадаСШАЕвропаДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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