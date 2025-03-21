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НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне, пишет Politico - РИА Новости, 21.03.2025
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23:33 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/nasa-2006605952.html
НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне, пишет Politico
НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне, пишет Politico - РИА Новости, 21.03.2025
НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне, пишет Politico
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим распределением ключевых функций между штатами, сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, такой шаг согласуется с курсом администрации президента Дональда Трампа на сокращение федеральных расходов. Под удар могут попасть до 2,5 тысячи рабочих мест, а также функции по управлению космическими исследованиями и реализации научных миссий. Источники уточняют, что часть подразделений НАСА, возможно, останется в столице, однако пока неизвестно, какие именно, а также какие сотрудники сохранят свои позиции. "Наибольшая опасность для НАСА – потерять координацию", – заявил лоббист космической отрасли Том Каллиган, комментируя возможную реструктуризацию ведомства. Вашингтонский офис агентства играет стратегическую роль, обеспечивая поддержку со стороны Белого дома, конгресса и иностранных партнёров. Перенос функций за пределы столицы, по словам бывшего высокопоставленного сотрудника НАСА Дэна Дамбахера, "усложнит и замедлит коммуникации". Также это может повлиять на международное сотрудничество, которое часто строится через посольства в Вашингтоне. НАСА активно взаимодействует с другими странами по проектам, связанным с Международной космической станцией (МКС) и возвращением на Луну. Например, Европейское космическое агентство (ЕКА) разрабатывает модули для лунной станции Gateway в рамках программы Artemis. Официальных комментариев от НАСА на данный счет на момент публикации не поступало.
https://ria.ru/20250316/nasa-2005327348.html
https://ria.ru/20250320/nasa-2006163113.html
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луна, дональд трамп, наса, вашингтон (город), сша, в мире
Луна, Дональд Трамп, НАСА, Вашингтон (город), США, В мире
НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне, пишет Politico

Politico: НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне из-за политики Трампа

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим распределением ключевых функций между штатами, сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, такой шаг согласуется с курсом администрации президента Дональда Трампа на сокращение федеральных расходов. Под удар могут попасть до 2,5 тысячи рабочих мест, а также функции по управлению космическими исследованиями и реализации научных миссий. Источники уточняют, что часть подразделений НАСА, возможно, останется в столице, однако пока неизвестно, какие именно, а также какие сотрудники сохранят свои позиции.
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"Наибольшая опасность для НАСА – потерять координацию", – заявил лоббист космической отрасли Том Каллиган, комментируя возможную реструктуризацию ведомства.
Вашингтонский офис агентства играет стратегическую роль, обеспечивая поддержку со стороны Белого дома, конгресса и иностранных партнёров. Перенос функций за пределы столицы, по словам бывшего высокопоставленного сотрудника НАСА Дэна Дамбахера, "усложнит и замедлит коммуникации". Также это может повлиять на международное сотрудничество, которое часто строится через посольства в Вашингтоне.
НАСА активно взаимодействует с другими странами по проектам, связанным с Международной космической станцией (МКС) и возвращением на Луну. Например, Европейское космическое агентство (ЕКА) разрабатывает модули для лунной станции Gateway в рамках программы Artemis.
Официальных комментариев от НАСА на данный счет на момент публикации не поступало.
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ЛунаДональд ТрампНАСАВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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