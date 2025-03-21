НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне, пишет Politico
Politico: НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне из-за политики Трампа
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим распределением ключевых функций между штатами, сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, такой шаг согласуется с курсом администрации президента Дональда Трампа на сокращение федеральных расходов. Под удар могут попасть до 2,5 тысячи рабочих мест, а также функции по управлению космическими исследованиями и реализации научных миссий. Источники уточняют, что часть подразделений НАСА, возможно, останется в столице, однако пока неизвестно, какие именно, а также какие сотрудники сохранят свои позиции.
"Наибольшая опасность для НАСА – потерять координацию", – заявил лоббист космической отрасли Том Каллиган, комментируя возможную реструктуризацию ведомства.
Вашингтонский офис агентства играет стратегическую роль, обеспечивая поддержку со стороны Белого дома, конгресса и иностранных партнёров. Перенос функций за пределы столицы, по словам бывшего высокопоставленного сотрудника НАСА Дэна Дамбахера, "усложнит и замедлит коммуникации". Также это может повлиять на международное сотрудничество, которое часто строится через посольства в Вашингтоне.
НАСА активно взаимодействует с другими странами по проектам, связанным с Международной космической станцией (МКС) и возвращением на Луну. Например, Европейское космическое агентство (ЕКА) разрабатывает модули для лунной станции Gateway в рамках программы Artemis.
Официальных комментариев от НАСА на данный счет на момент публикации не поступало.