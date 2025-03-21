ФСБ пресекла крупные каналы сбыта наркотиков в двух российских регионах
ФСБ задержала жителей Владимирской и Смоленской областей за сбыт наркотиков
© РИА НовостиСиловики задержали жителей Владимирской и Смоленской областей, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах
© РИА Новости
Силовики задержали жителей Владимирской и Смоленской областей, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Силовики задержали жителей Владимирской и Смоленской областей, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ Российской Федерации при силовой поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии России на территориях Владимирской и Смоленской областей проведены операции по пресечению деятельности лиц, специализирующихся на незаконных производстве и бесконтактном сбыте особо крупных партий наркотических средств с использованием сети интернет", — говорится в сообщении.
Во Владимирской области, как отмечается, задержан россиянин, у которого изъято более 55 килограммов N-метилэфедрона, 450 литров наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование. В Смоленской области пресечена деятельность местного жителя, у которого найдено более 224 килограммов N-метилэфедрона, 11 тонн наркосодержащей жидкости, а также оружие и патроны. Изъято свыше 30 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте.
"Следственными подразделениями ФСБ России по Смоленской и Владимирской областям возбуждены и расследуются уголовные дела по части пятой статьи 228.1 (производство наркотических средств в особо крупном размере). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по части пятой статьи 228.1 УК Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — добавили в ФСБ.
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