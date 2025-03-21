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НАБУ обвинило "Нафтогаз" в препятствовании возвращению активов из-за рубежа
НАБУ обвинило "Нафтогаз" в препятствовании возвращению активов из-за рубежа - РИА Новости, 21.03.2025
НАБУ обвинило "Нафтогаз" в препятствовании возвращению активов из-за рубежа
Группа "Нафтогаз Украины" препятствует возвращению из-за границы активов в размере 38,5 миллиона долларов, заявили в пятницу в Национальном антикоррупционном... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:28:00+03:00
2025-03-21T22:28:00+03:00
2025-03-21T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" препятствует возвращению из-за границы активов в размере 38,5 миллиона долларов, заявили в пятницу в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). "Угроза потери 1,6 миллиарда гривен (38,5 миллиона долларов) из-за непонятного бездействия "Нафтогаза"… Сейчас получена реальная возможность первого за всю историю Украины возвращения из-за границы 1,6 миллиарда гривен… Однако деструктивная позиция со стороны и.о. руководителя НАК "Нафтогаз" (Романа Чумака – ред.) может привести к потере такой возможности, над которой активно работают антикоррупционные органы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. О каких именно активах идет речь, в НАБУ не уточнили. Однако призвали "Нафтогаз" к "открытости и ответственности".
https://ria.ru/20250131/gaz-1996713301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, украина, нафтогаз украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), национальный антитеррористический комитет рф
ЖКХ, Украина, Нафтогаз Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Национальный антитеррористический комитет РФ
НАБУ обвинило "Нафтогаз" в препятствовании возвращению активов из-за рубежа
НАБУ: "Нафтогаз" препятствует возвращению из-за границы активов в $38,5 миллиона