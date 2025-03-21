https://ria.ru/20250321/naftogaz-2006598867.html

НАБУ обвинило "Нафтогаз" в препятствовании возвращению активов из-за рубежа

НАБУ обвинило "Нафтогаз" в препятствовании возвращению активов из-за рубежа - РИА Новости, 21.03.2025

НАБУ обвинило "Нафтогаз" в препятствовании возвращению активов из-за рубежа

Группа "Нафтогаз Украины" препятствует возвращению из-за границы активов в размере 38,5 миллиона долларов, заявили в пятницу в Национальном антикоррупционном... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:28:00+03:00

2025-03-21T22:28:00+03:00

2025-03-21T22:28:00+03:00

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национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" препятствует возвращению из-за границы активов в размере 38,5 миллиона долларов, заявили в пятницу в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). "Угроза потери 1,6 миллиарда гривен (38,5 миллиона долларов) из-за непонятного бездействия "Нафтогаза"… Сейчас получена реальная возможность первого за всю историю Украины возвращения из-за границы 1,6 миллиарда гривен… Однако деструктивная позиция со стороны и.о. руководителя НАК "Нафтогаз" (Романа Чумака – ред.) может привести к потере такой возможности, над которой активно работают антикоррупционные органы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. О каких именно активах идет речь, в НАБУ не уточнили. Однако призвали "Нафтогаз" к "открытости и ответственности".

https://ria.ru/20250131/gaz-1996713301.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, украина, нафтогаз украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), национальный антитеррористический комитет рф