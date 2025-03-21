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Набиуллина высказалась о возможном возвращении иностранных брендов - РИА Новости, 21.03.2025
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16:23 21.03.2025 (обновлено: 16:24 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006527015.html
Набиуллина высказалась о возможном возвращении иностранных брендов
Набиуллина высказалась о возможном возвращении иностранных брендов - РИА Новости, 21.03.2025
Набиуллина высказалась о возможном возвращении иностранных брендов
Возвращение в Россию иностранных брендов можно было бы рассматривать как дезинфляционный фактор, но пока это гипотетическая возможность, заявила глава Банка... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:23:00+03:00
2025-03-21T16:24:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возвращение в Россию иностранных брендов можно было бы рассматривать как дезинфляционный фактор, но пока это гипотетическая возможность, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Нет, этот фактор мы не учитывали, потому что пока это пока только гипотетическая возможность. Но, действительно, системно устойчивые улучшения условий внешней торговли, снижение издержек на получение импорта, к которому могло привести гипотетическое возвращение брендов, оно дезинфляционное. Но только при условии, ... что расширяется не только импорт, но и экспорт", - сказала она на пресс-конференции. Она добавила, что в прогнозных сценариях Банк России исходит из сохранения санкционного давления на текущем уровне. И, когда появятся веские основания, ЦБ РФ будет готов уточнить и прогноз, и в том числе прогнозную траекторию ключевой ставки, заверила Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина высказалась о возможном возвращении иностранных брендов

Набиуллина: возвращение иностранных брендов может быть дезинфляционным фактором

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возвращение в Россию иностранных брендов можно было бы рассматривать как дезинфляционный фактор, но пока это гипотетическая возможность, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нет, этот фактор мы не учитывали, потому что пока это пока только гипотетическая возможность. Но, действительно, системно устойчивые улучшения условий внешней торговли, снижение издержек на получение импорта, к которому могло привести гипотетическое возвращение брендов, оно дезинфляционное. Но только при условии, ... что расширяется не только импорт, но и экспорт", - сказала она на пресс-конференции.
Она добавила, что в прогнозных сценариях Банк России исходит из сохранения санкционного давления на текущем уровне. И, когда появятся веские основания, ЦБ РФ будет готов уточнить и прогноз, и в том числе прогнозную траекторию ключевой ставки, заверила Набиуллина.
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