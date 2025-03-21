https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006520136.html
Набиуллина прокомментировала возможность включения криптовалют в резервы ЦБ
Набиуллина прокомментировала возможность включения криптовалют в резервы ЦБ - РИА Новости, 21.03.2025
Набиуллина прокомментировала возможность включения криптовалют в резервы ЦБ
Банк России не видит обстоятельств для включения криптовалют в свои резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:14:00+03:00
2025-03-21T16:14:00+03:00
2025-03-21T16:17:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России не видит обстоятельств для включения криптовалют в свои резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Обстоятельств, при которых криптовалюта может попасть в наши резервы, я пока не вижу", - сказала она в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006495868.html
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина прокомментировала возможность включения криптовалют в резервы ЦБ
Набиуллина: ЦБ не видит обстоятельств для включения криптовалют в резервы