https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006520136.html

Набиуллина прокомментировала возможность включения криптовалют в резервы ЦБ

Набиуллина прокомментировала возможность включения криптовалют в резервы ЦБ - РИА Новости, 21.03.2025

Набиуллина прокомментировала возможность включения криптовалют в резервы ЦБ

Банк России не видит обстоятельств для включения криптовалют в свои резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:14:00+03:00

2025-03-21T16:14:00+03:00

2025-03-21T16:17:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России не видит обстоятельств для включения криптовалют в свои резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Обстоятельств, при которых криптовалюта может попасть в наши резервы, я пока не вижу", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006495868.html

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2025

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экономика, эльвира набиуллина