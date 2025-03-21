https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006489924.html
Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина
Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.03.2025
Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина
Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:09:00+03:00
2025-03-21T15:09:00+03:00
2025-03-21T15:18:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика, скорее, идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний", - сказала она в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20250321/tsb-2006451294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина
Набиуллина: экономика России идет по траектории мягкой посадки без колебаний