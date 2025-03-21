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Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.03.2025
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15:09 21.03.2025 (обновлено: 15:18 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006489924.html
Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина
Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.03.2025
Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина
Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:09:00+03:00
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экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика, скорее, идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина

Набиуллина: экономика России идет по траектории мягкой посадки без колебаний

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика, скорее, идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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