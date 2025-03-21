https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006489924.html

Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина

Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.03.2025

Российская экономика идет по траектории мягкой посадки, заявила Набиуллина

Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:09:00+03:00

2025-03-21T15:09:00+03:00

2025-03-21T15:18:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика, скорее, идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20250321/tsb-2006451294.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина