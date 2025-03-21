https://ria.ru/20250321/mvd-2006607779.html

На акциях протеста в Турции задержали 97 человек

На акциях протеста в Турции задержали 97 человек - РИА Новости, 21.03.2025

На акциях протеста в Турции задержали 97 человек

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о 97 задержанных в акциях протеста в стране в пятницу, предупредив о недопустимости провокаций и вандализма. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:53:00+03:00

2025-03-21T23:53:00+03:00

2025-03-21T23:53:00+03:00

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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о 97 задержанных в акциях протеста в стране в пятницу, предупредив о недопустимости провокаций и вандализма. Стычки протестующих с полицейскими произошли на акциях в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле и Анкаре в пятницу, по словам очевидцев, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель сообщил, что на митинге в поддержку Имамоглу в пятницу в Стамбуле собралось 300 тысяч человек, политик предостерег правоохранительные органы от использования перцовых баллончиков. "Проявляя терпение и здравый смысл, наши полицейские не позволили осуществить цели тем, кто угрожает миру и безопасности нашей любимой страны, провокациями и вандализмом. Те, кто пытается терроризировать улицы своими призывами, никогда не достигнут своих целей. В сегодняшних демонстрациях; за нарушение закона № 2911 повреждение общественного имущества 97 подозреваемых были задержаны", - написал Ерликая в соцсети Х. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250320/stambul-2006221442.html

https://ria.ru/20250320/arest-2006151440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), озгюр озель