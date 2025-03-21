https://ria.ru/20250321/mvd-2006283179.html

МВД России: женщины реже становятся жертвами автоаварий

МВД России: женщины реже становятся жертвами автоаварий - РИА Новости, 21.03.2025

МВД России: женщины реже становятся жертвами автоаварий

Женщины-водителиреже нарушают правила дорожного движения, но при этом чаще мужчин ошибаются при маневрировании, таковы данные МВД России. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Женщины-водителиреже нарушают правила дорожного движения, но при этом чаще мужчин ошибаются при маневрировании, таковы данные МВД России.В ведомстве проанализировали основные факторы аварийности и то, как регулярность попадания в смертельные ДТП зависит от возраста и пола.Оказалось, что водители-мужчины чаще становятся участниками автоаварий с тяжкими последствиями. В этой категории фиксируется наибольшее количество смертельных случаев: в 2024 году – 633 погибших участников дорожного движения в возрасте 30–34 года, 735 — в 35–39 лет, 714 — в 40–44 года и 690 — в 45–50 лет. Это, отмечают в МВД России, объясняется высокой активностью мужчин указанного возраста в дорожном движении: они чаще управляют транспортом как профессионально, так и в личных целях. С возрастом число погибших среди мужчин снижается, но даже в старших группах (старше 70 лет) их больше, чем женщин: 331 погибших против 16.Основные причины, по которым водители-мужчины чаще становятся жертвами ДТП, связаны с их поведением на дороге. Во-первых, они больше времени проводят за рулем, включая профессиональные перевозки и личные поездки. Во-вторых, склонны к риску: агрессивному вождению, несоблюдению дистанции, резким маневрам, неправильному выбору скорости."Еще одним фактором является управление транспортным средством в состоянии опьянения, что недопустимо и значительно снижает скорость реакции, а также способность принимать решения за рулем. Кроме того, мужчины чаще управляют мотоциклами, где вероятность смертельного исхода при аварии выше. Даже в пожилом возрасте мужчины продолжают активно передвигаться на автомобилях, что также увеличивает их долю среди жертв ДТП", — прокомментировала данные статистики официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она также отметила, что не стоит однозначно трактовать данные статистики: главное – все же, независимо от пола и возраста водителя, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, прежде всего требования дорожных знаков, разметки, сигналов светофора, держать дистанцию и выбирать соответствующую дорожным условиям безопасную скорость движения.Среди женщин-водителей наибольшее число погибших, по данным статистики 2024 года, приходится на возрастную группу 35–39 лет – 75 погибших. В этом возрасте женщины активно пользуются автомобилями для работы и личных нужд, что увеличивает вероятность автоаварий. В категории 40–44 года фиксируется 70 погибших, а в 45–49 лет — 63.Число погибших женщин-водителей, отмечают в МВД России, значительно меньше, чем мужчин, в каждой возрастной категории. Объясняется это меньшей склонностью женщин к рискованному поведению на дороге. Женщины реже нарушают правила дорожного движения, в том числе превышая скорость, почти не садятся за руль в состоянии опьянения, но чаще мужчин-водителей совершают ошибки при совершении различных маневров и оценке дорожной ситуации – медленнее реагируют на действия других водителей, резкое изменение погодных условий, стремительное ускорение или снижение дорожного трафика. Молодые женщины-водители чаще попадают в автоаварии из-за недостатка опыта, а пожилые — из-за ухудшения здоровья, включая зрение, слух и моторику.В МВД России также призвали возрастных водителей внимательно следить за состоянием собственного здоровья, ориентироваться на самочувствие в дальних поездках, делать запланированные остановки при усталости и малейших признаках недомогания.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250319/moshennichestvo-2005862532.html

https://ria.ru/20250305/mvd-2003238409.html

https://realty.ria.ru/20250306/rossija-2003465252.html

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