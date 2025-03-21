https://ria.ru/20250321/mumindzhanov-2006356557.html
Замглавы ЛенВО, которого судят за взятки, хочет принять участие в СВО
Замглавы ЛенВО, которого судят за взятки, хочет принять участие в СВО - РИА Новости, 21.03.2025
Замглавы ЛенВО, которого судят за взятки, хочет принять участие в СВО
Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов, которого судят за взятки в Воронежском гарнизонном суде, хочет принять участие в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:32:00+03:00
2025-03-21T05:32:00+03:00
2025-03-21T05:32:00+03:00
происшествия
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валерий муминджанов
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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов, которого судят за взятки в Воронежском гарнизонном суде, хочет принять участие в проведении спецоперации, в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бородин. В четверг, 20 марта, в Воронежском гарнизонном суде прошло в закрытом режиме предварительное заседание по делу генерала Муминджанова. "В ходе предварительного судебного заседания генерал Муминджанов сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий", - сообщил Бородин. Адвокат также добавил, что для рассмотрения ходатайства суд объявил перерыв до 10 апреля. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, являлся руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.
https://ria.ru/20250318/sud-2005809643.html
https://ria.ru/20250314/vzyatka-2004900499.html
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происшествия, россия, валерий муминджанов, сергей бородин
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов, Сергей Бородин
Замглавы ЛенВО, которого судят за взятки, хочет принять участие в СВО
Замглавы ЛенВО Муминджанов, которого судят за взятки, хочет участвовать в СВО
ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов, которого судят за взятки в Воронежском гарнизонном суде, хочет принять участие в проведении спецоперации, в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бородин.
В четверг, 20 марта, в Воронежском гарнизонном суде прошло в закрытом режиме предварительное заседание по делу генерала Муминджанова.
"В ходе предварительного судебного заседания генерал Муминджанов
сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий", - сообщил Бородин
.
Адвокат также добавил, что для рассмотрения ходатайства суд объявил перерыв до 10 апреля.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, являлся руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.