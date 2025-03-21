https://ria.ru/20250321/mumindzhanov-2006356557.html

Замглавы ЛенВО, которого судят за взятки, хочет принять участие в СВО

Замглавы ЛенВО, которого судят за взятки, хочет принять участие в СВО - РИА Новости, 21.03.2025

Замглавы ЛенВО, которого судят за взятки, хочет принять участие в СВО

Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов, которого судят за взятки в Воронежском гарнизонном суде, хочет принять участие в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:32:00+03:00

2025-03-21T05:32:00+03:00

2025-03-21T05:32:00+03:00

происшествия

россия

валерий муминджанов

сергей бородин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg

ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов, которого судят за взятки в Воронежском гарнизонном суде, хочет принять участие в проведении спецоперации, в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бородин. В четверг, 20 марта, в Воронежском гарнизонном суде прошло в закрытом режиме предварительное заседание по делу генерала Муминджанова. "В ходе предварительного судебного заседания генерал Муминджанов сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий", - сообщил Бородин. Адвокат также добавил, что для рассмотрения ходатайства суд объявил перерыв до 10 апреля. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, являлся руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.

https://ria.ru/20250318/sud-2005809643.html

https://ria.ru/20250314/vzyatka-2004900499.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, валерий муминджанов, сергей бородин