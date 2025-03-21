https://ria.ru/20250321/moskva-2006531839.html

В Москве состоялась премьера фильма "Крокус. Несломленные"

В Москве состоялась премьера фильма "Крокус. Несломленные" - РИА Новости, 21.03.2025

В Москве состоялась премьера фильма "Крокус. Несломленные"

Премьерный показ фильма "Крокус. Несломленные" состоялся в кинотеатре "Октябрь" в Москве в пятницу, накануне годовщины трагедии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:36:00+03:00

2025-03-21T16:36:00+03:00

2025-03-21T16:36:00+03:00

культура

россия

красногорск

эмин агаларов

крокус сити холл

российский красный крест

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004486689_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_66545ec11c797d7f5a0a51d3a778edbe.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьерный показ фильма "Крокус. Несломленные" состоялся в кинотеатре "Октябрь" в Москве в пятницу, накануне годовщины трагедии, передает корреспондент РИА Новости. "Конечно, события, которые происходили в марте 2024 года, это события для любого человека очень страшные, когда кто-то пострадал, кто-то потерял близких, но мы хотим, чтобы этот период в памяти людей запомнился не только болью и страданиями, но и запомнился еще и надеждой, той надеждой, которую дарили миллионы неравнодушных людей по всей стране, когда жертвовали средства, шли сдавали кровь, становились волонтерами, оказывали психологическую поддержку пострадавшим", - сказал перед премьерой председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Режиссер фильма Наталья Мазилова отметила, что теракт в "Крокус сити холле" – это "нечто невероятное". "Такого не было в современной истории России. Было важно, чтобы это событие, его восприятие, пока оно такое горячее, больное, запечатлеть в памяти, не только для нас всех, но и для потомков, потому что плохое забывается, это защитная реакция психики", - сказала Мазилова после премьеры фильма. Кроме того, режиссер обратила внимание на то, что фильм будет доступен для просмотра на платформе Оkkо. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.

https://ria.ru/20250320/terakt-2006209374.html

https://ria.ru/20250318/memorial-2005832991.html

россия

красногорск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, красногорск, эмин агаларов, крокус сити холл, российский красный крест, москва