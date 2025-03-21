В Москве состоялась премьера фильма "Крокус. Несломленные"
В кинотеатре "Октябрь" в Москве прошла премьера фильма "Крокус. Несломленные"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьерный показ фильма "Крокус. Несломленные" состоялся в кинотеатре "Октябрь" в Москве в пятницу, накануне годовщины трагедии, передает корреспондент РИА Новости.
"Конечно, события, которые происходили в марте 2024 года, это события для любого человека очень страшные, когда кто-то пострадал, кто-то потерял близких, но мы хотим, чтобы этот период в памяти людей запомнился не только болью и страданиями, но и запомнился еще и надеждой, той надеждой, которую дарили миллионы неравнодушных людей по всей стране, когда жертвовали средства, шли сдавали кровь, становились волонтерами, оказывали психологическую поддержку пострадавшим", - сказал перед премьерой председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
Режиссер фильма Наталья Мазилова отметила, что теракт в "Крокус сити холле" – это "нечто невероятное".
"Такого не было в современной истории России. Было важно, чтобы это событие, его восприятие, пока оно такое горячее, больное, запечатлеть в памяти, не только для нас всех, но и для потомков, потому что плохое забывается, это защитная реакция психики", - сказала Мазилова после премьеры фильма.
Кроме того, режиссер обратила внимание на то, что фильм будет доступен для просмотра на платформе Оkkо.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.