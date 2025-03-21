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Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества
Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества - РИА Новости, 21.03.2025
Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества
Россия удовлетворена взаимным отношением Еревана к вопросу перспектив развития сотрудничества с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:28:00+03:00
2025-03-21T13:28:00+03:00
2025-03-21T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия удовлетворена взаимным отношением Еревана к вопросу перспектив развития сотрудничества с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
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россия, ереван, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, Ереван, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества
Песков: Россия удовлетворена отношением Армении к перспективам сотрудничества