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Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества - РИА Новости, 21.03.2025
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13:28 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/moskva-2006446821.html
Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества
Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества - РИА Новости, 21.03.2025
Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества
Россия удовлетворена взаимным отношением Еревана к вопросу перспектив развития сотрудничества с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025
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россия
ереван
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия удовлетворена взаимным отношением Еревана к вопросу перспектив развития сотрудничества с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
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россия, ереван, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, Ереван, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Кремль: Москва удовлетворена отношением Еревана к развитию сотрудничества

Песков: Россия удовлетворена отношением Армении к перспективам сотрудничества

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия удовлетворена взаимным отношением Еревана к вопросу перспектив развития сотрудничества с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
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РоссияЕреванМоскваДмитрий ПесковВ мире
 
 
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