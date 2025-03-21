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В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Курске - РИА Новости, 21.03.2025
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11:12 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/moskva-2006403856.html
В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Курске
В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Курске - РИА Новости, 21.03.2025
В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Курске
Столичный суд арестовал мужчину по фамилии Марченко по статье о теракте в рамках расследования дел по фактам террористических атак в Курске и Ростовской... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:12:00+03:00
2025-03-21T11:12:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
курск
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Столичный суд арестовал мужчину по фамилии Марченко по статье о теракте в рамках расследования дел по фактам террористических атак в Курске и Ростовской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Марченко инкриминируется преступление, предусмотренное п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий)", - сказано в документах. В них отмечается, что органами предварительного следствия в феврале 2022 года возбуждено дело по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. В одно производство с ним соединен ряд дел, в том числе по факту террористической атаки при помощи беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры города Курска. Роль Марченко в уголовном деле не уточняется. Отмечается, что свою вину мужчина не признал. Защита просила избрать ему домашний арест либо запрет определенных действий.
https://ria.ru/20250320/shpionazh-2006111410.html
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ростовская область
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происшествия, россия, ростовская область, курск
Происшествия, Россия, Ростовская область, Курск
В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Курске

В Москве арестовали мужчину по делу об атаках БПЛА в Курске и Ростовской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Столичный суд арестовал мужчину по фамилии Марченко по статье о теракте в рамках расследования дел по фактам террористических атак в Курске и Ростовской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Марченко инкриминируется преступление, предусмотренное п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий)", - сказано в документах.
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В них отмечается, что органами предварительного следствия в феврале 2022 года возбуждено дело по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. В одно производство с ним соединен ряд дел, в том числе по факту террористической атаки при помощи беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры города Курска.
Роль Марченко в уголовном деле не уточняется. Отмечается, что свою вину мужчина не признал. Защита просила избрать ему домашний арест либо запрет определенных действий.
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