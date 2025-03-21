https://ria.ru/20250321/moskva-2006403856.html

В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Курске

В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Курске - РИА Новости, 21.03.2025

В Москве арестовали мужчину по делу об атаке беспилотников в Курске

Столичный суд арестовал мужчину по фамилии Марченко по статье о теракте в рамках расследования дел по фактам террористических атак в Курске и Ростовской... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:12:00+03:00

2025-03-21T11:12:00+03:00

2025-03-21T11:12:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

курск

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Столичный суд арестовал мужчину по фамилии Марченко по статье о теракте в рамках расследования дел по фактам террористических атак в Курске и Ростовской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Марченко инкриминируется преступление, предусмотренное п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий)", - сказано в документах. В них отмечается, что органами предварительного следствия в феврале 2022 года возбуждено дело по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. В одно производство с ним соединен ряд дел, в том числе по факту террористической атаки при помощи беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры города Курска. Роль Марченко в уголовном деле не уточняется. Отмечается, что свою вину мужчина не признал. Защита просила избрать ему домашний арест либо запрет определенных действий.

https://ria.ru/20250320/shpionazh-2006111410.html

https://ria.ru/20250225/sk-2001409300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ростовская область, курск