https://ria.ru/20250321/moskva-2006372401.html

Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 21.03.2025

Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Силовики задержали москвича Эльдара Марченко, который в 2023 году передавал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска, ему... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:07:00+03:00

2025-03-21T09:07:00+03:00

2025-03-21T09:26:00+03:00

происшествия

курск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Силовики задержали москвича Эльдара Марченко, который в 2023 году передавал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Вместе с ФСБ РФ задокументирована террористическая деятельность жителя московского региона Эльдара Марченко. В 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска. Марченко задержан, ему предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241218/peterburg-1989974233.html

курск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)