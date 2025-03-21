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Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 21.03.2025
Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Силовики задержали москвича Эльдара Марченко, который в 2023 году передавал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска, ему... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:07:00+03:00
2025-03-21T09:07:00+03:00
2025-03-21T09:26:00+03:00
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Силовики задержали москвича Эльдара Марченко, который в 2023 году передавал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Вместе с ФСБ РФ задокументирована террористическая деятельность жителя московского региона Эльдара Марченко. В 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска. Марченко задержан, ему предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241218/peterburg-1989974233.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Курск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Жителя Москвы задержали за передачу Киеву координат для нанесения ударов БПЛА