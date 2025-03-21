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Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 21.03.2025
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09:07 21.03.2025 (обновлено: 09:26 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/moskva-2006372401.html
Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 21.03.2025
Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Силовики задержали москвича Эльдара Марченко, который в 2023 году передавал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска, ему... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:07:00+03:00
2025-03-21T09:26:00+03:00
происшествия
курск
россия
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Силовики задержали москвича Эльдара Марченко, который в 2023 году передавал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Вместе с ФСБ РФ задокументирована террористическая деятельность жителя московского региона Эльдара Марченко. В 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска. Марченко задержан, ему предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.
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происшествия, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Курск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Москвы задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Жителя Москвы задержали за передачу Киеву координат для нанесения ударов БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Силовики задержали москвича Эльдара Марченко, который в 2023 году передавал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Вместе с ФСБ РФ задокументирована террористическая деятельность жителя московского региона Эльдара Марченко. В 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска. Марченко задержан, ему предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.
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ПроисшествияКурскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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