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В Москве лисицы начали менять зимний мех на летний
В Москве лисицы начали менять зимний мех на летний - РИА Новости, 21.03.2025
В Москве лисицы начали менять зимний мех на летний
Столичные лисицы начали менять зимний мех на летний, с февраля-марта они постепенно сбрасывают подшерсток, так животные готовятся к летнему зною, сообщается на... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Столичные лисицы начали менять зимний мех на летний, с февраля-марта они постепенно сбрасывают подшерсток, так животные готовятся к летнему зною, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Лисы, живущие на природных территориях столицы, начали менять зимний мех на летний. В Москве обитает рыжая лисица (Vulpes vulpes) - наиболее известный и распространенный представитель семейства псовых. Такие хищники легко адаптируются к изменениям в окружающей среде и могут жить почти во всех природных зонах", - говорится в сообщении на сайте. На сайте мэра и правительства Москвы также отмечается, что с февраля-марта лисицы постепенно сбрасывают подшерсток, что позволяет животным подготовиться к летней погоде.
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В Москве лисицы начали менять зимний мех на летний
Столичные лисицы постепенно сбрасывают подшерсток, готовясь к лету