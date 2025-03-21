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Украинская модель, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке - РИА Новости, 21.03.2025
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18:16 21.03.2025 (обновлено: 21:09 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/model-2006559828.html
Украинская модель, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке
Украинская модель, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке - РИА Новости, 21.03.2025
Украинская модель, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке
Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, упала с большой высоты на стройке, сообщила РИА Новости РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:16:00+03:00
2025-03-21T21:09:00+03:00
в мире
дубай
украина
таиланд
мария ковальчук (модель)
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ДУБАЙ, 21 мар — РИА Новости. Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, упала с большой высоты на стройке, сообщила РИА Новости местная полиция."Полиция Дубая подтверждает, что ранее пропавшая без вести гражданка Украины сейчас находится в больнице, получает медицинскую помощь в присутствии своей семьи. Всестороннее расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты", — заявили правоохранители. Полиция призвала общественность и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь человека и его семьи. По данным СМИ, Мария Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки 9 марта. Там девушку видели в сопровождении двух мужчин, якобы связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не явилась на рейс в Таиланд, куда должна была вылететь 11 марта. Родственники Ковальчук утверждали, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.
https://ria.ru/20250320/model-2006169541.html
https://ria.ru/20250321/filippiny-2006396666.html
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в мире, дубай, украина, таиланд, мария ковальчук (модель)
В мире, Дубай, Украина, Таиланд, Мария Ковальчук (модель)
Украинская модель, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке

Найденная с травмами в Дубае украинская модель упала с высоты на стройке

© Фото : соцсетиМария Ковальчук
Мария Ковальчук - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : соцсети
Мария Ковальчук. Архивное фото
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ДУБАЙ, 21 мар — РИА Новости. Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, упала с большой высоты на стройке, сообщила РИА Новости местная полиция.
"Полиция Дубая подтверждает, что ранее пропавшая без вести гражданка Украины сейчас находится в больнице, получает медицинскую помощь в присутствии своей семьи. Всестороннее расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты", — заявили правоохранители.
Мария Ковальчук - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Украинскую модель нашли в Дубае со множеством переломов, пишут СМИ
20 марта, 12:51
Полиция призвала общественность и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь человека и его семьи.
По данным СМИ, Мария Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки 9 марта. Там девушку видели в сопровождении двух мужчин, якобы связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не явилась на рейс в Таиланд, куда должна была вылететь 11 марта. Родственники Ковальчук утверждали, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.
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