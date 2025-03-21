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В Полтавской области насильно удерживали мужчин, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.03.2025
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22:59 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/mobilizatsiya-2006602411.html
В Полтавской области насильно удерживали мужчин, сообщают СМИ
В Полтавской области насильно удерживали мужчин, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.03.2025
В Полтавской области насильно удерживали мужчин, сообщают СМИ
Сотрудники военкомата в Полтавской области насильно мобилизовали мужчин и удерживали их несколько дней, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:59:00+03:00
2025-03-21T22:59:00+03:00
в мире
украина
полтавская область
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Полтавской области насильно мобилизовали мужчин и удерживали их несколько дней, сообщает украинское издание "Страна.ua". Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее в пятницу заявил, что в 2025 году увеличилось число случаев нарушения прав мобилизованных со стороны сотрудников украинских военкоматов. "Из Полтавского ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.): мужчин бусифицировали (насильно мобилизовали в автобусы - ред.), а затем незаконно удерживали несколько дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание также опубликовало видео, на котором можно заметить мужчин призывного возраста, находящихся в помещении с двухъярусными кроватями, на которых лежат грязные матрасы. Присутствующие рассказывают, что находятся там уже два дня, их никуда не отправляют, кормят и выпускают в туалет по времени. Некоторых, как рассказывает мужчина на видео, держат и по пять дней, затем отпускают, вручают новую повестку и возвращают обратно. "Настроение не очень. Вышел на работу, упаковали прям возле дома, один мент догнал, их было четверо, сейчас будем проверять, как работают законы, хотя они не работают. Мы братья по несчастью", - говорит один из задержанных. На втором видео мужчина, которого мобилизовали и он находится в автобусе, рассказывает, что военно-врачебные комиссии в регионе проводят даже без присутствия человека - просто проверяют электронную базу. После этого сразу отправляют на обучение. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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в мире, украина, полтавская область, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Полтавская область, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области насильно удерживали мужчин, сообщают СМИ

В Полтавской области насильно мобилизовали мужчин и удерживали их днями

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Полтавской области насильно мобилизовали мужчин и удерживали их несколько дней, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее в пятницу заявил, что в 2025 году увеличилось число случаев нарушения прав мобилизованных со стороны сотрудников украинских военкоматов.
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"Из Полтавского ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.): мужчин бусифицировали (насильно мобилизовали в автобусы - ред.), а затем незаконно удерживали несколько дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также опубликовало видео, на котором можно заметить мужчин призывного возраста, находящихся в помещении с двухъярусными кроватями, на которых лежат грязные матрасы. Присутствующие рассказывают, что находятся там уже два дня, их никуда не отправляют, кормят и выпускают в туалет по времени. Некоторых, как рассказывает мужчина на видео, держат и по пять дней, затем отпускают, вручают новую повестку и возвращают обратно.
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На втором видео мужчина, которого мобилизовали и он находится в автобусе, рассказывает, что военно-врачебные комиссии в регионе проводят даже без присутствия человека - просто проверяют электронную базу. После этого сразу отправляют на обучение.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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