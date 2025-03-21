https://ria.ru/20250321/mishustin-2006501169.html
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии - РИА Новости, 21.03.2025
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил торговым представителем России в Британии Валерия Максимова, который ранее был торгпредом в Канаде, соответствующее... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:27:00+03:00
2025-03-21T15:27:00+03:00
2025-03-21T15:28:00+03:00
россия
канада
великобритания
михаил мишустин
борис абрамов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727390987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a7cb1a4f907bda9b9082a0bf101f87d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил торговым представителем России в Британии Валерия Максимова, который ранее был торгпредом в Канаде, соответствующее распоряжение размещено на официально сайте опубликования правовых актов. "Назначить Максимова Валерия Ивановича торговым представителем Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Другим распоряжением Мишустин освободил от этой должности Бориса Абрамова.
https://ria.ru/20250321/britanija-2006477763.html
россия
канада
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727390987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45a32ff52ee0bbcc968042e0b0b8c16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, великобритания, михаил мишустин, борис абрамов, в мире
Россия, Канада, Великобритания, Михаил Мишустин, Борис Абрамов, В мире
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии
Мишустин назначил Валерия Максимова новым торгпредом России в Британии