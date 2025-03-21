https://ria.ru/20250321/mishustin-2006501169.html

Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии

Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии - РИА Новости, 21.03.2025

Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил торговым представителем России в Британии Валерия Максимова, который ранее был торгпредом в Канаде, соответствующее... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:27:00+03:00

2025-03-21T15:27:00+03:00

2025-03-21T15:28:00+03:00

россия

канада

великобритания

михаил мишустин

борис абрамов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727390987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a7cb1a4f907bda9b9082a0bf101f87d.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил торговым представителем России в Британии Валерия Максимова, который ранее был торгпредом в Канаде, соответствующее распоряжение размещено на официально сайте опубликования правовых актов. "Назначить Максимова Валерия Ивановича торговым представителем Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Другим распоряжением Мишустин освободил от этой должности Бориса Абрамова.

https://ria.ru/20250321/britanija-2006477763.html

россия

канада

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, канада, великобритания, михаил мишустин, борис абрамов, в мире