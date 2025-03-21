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Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии - РИА Новости, 21.03.2025
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15:27 21.03.2025 (обновлено: 15:28 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/mishustin-2006501169.html
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии - РИА Новости, 21.03.2025
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил торговым представителем России в Британии Валерия Максимова, который ранее был торгпредом в Канаде, соответствующее... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:27:00+03:00
2025-03-21T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил торговым представителем России в Британии Валерия Максимова, который ранее был торгпредом в Канаде, соответствующее распоряжение размещено на официально сайте опубликования правовых актов. "Назначить Максимова Валерия Ивановича торговым представителем Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Другим распоряжением Мишустин освободил от этой должности Бориса Абрамова.
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россия, канада, великобритания, михаил мишустин, борис абрамов, в мире
Россия, Канада, Великобритания, Михаил Мишустин, Борис Абрамов, В мире
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии

Мишустин назначил Валерия Максимова новым торгпредом России в Британии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил торговым представителем России в Британии Валерия Максимова, который ранее был торгпредом в Канаде, соответствующее распоряжение размещено на официально сайте опубликования правовых актов.
"Назначить Максимова Валерия Ивановича торговым представителем Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Другим распоряжением Мишустин освободил от этой должности Бориса Абрамова.
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