https://ria.ru/20250321/miroshnik-2006430620.html

Мирошник сделал заявление после удара Киева по ГИС "Суджа"

Мирошник сделал заявление после удара Киева по ГИС "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025

Мирошник сделал заявление после удара Киева по ГИС "Суджа"

Удар ВСУ по газораспределительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области говорит о нежелании и неготовности киевского режима к мирному урегулированию, заявил... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:49:00+03:00

2025-03-21T12:49:00+03:00

2025-03-21T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Удар ВСУ по газораспределительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области говорит о нежелании и неготовности киевского режима к мирному урегулированию, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила в пятницу РИА Новости, что ВСУ произвели в четверг целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа". По ее данным, как установлено следствием, 20 марта военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате этого объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению, добавила Петренко. "В этом и проявляются якобы мирные намерения Киева в преддверии договоренности не бить по энергетическим объектам, взорвать энергетику, до которой только можно дотянуться. Это позиция Киева, то есть слова кардинально противоречат действиям, которые предпринимаются Киевом, говорить они могут все, что угодно, но делают все с точностью до наоборот и настроено все на полное недопущение прекращения войны и прекращения кровопролития", - прокомментировал Мирошник видео, появившееся в сети. По его словам, Киев не желает идти на компромиссы для урегулирования данного конфликта. "Разница подходов: то есть Киев взрывает то, до чего может дотянуться. Россия останавливает свои дроны, которые летят в возможно в направлении аналогичных точек. Поэтому почувствуйте разницу, и это должно стать ярким подтверждением нежелания Киева идти на какие-либо договоренности по урегулированию. Продолжение кровопролития - это ключевой лозунг, которому следует режим Зеленского", - подчеркнул Мирошник. Россия доказала приверженность договоренностям, достигнутым президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, когда сбила собственные беспилотники, нацеленные на украинскую инфраструктуру, заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250320/vsu-2006160986.html

https://ria.ru/20250317/tramp-2005604212.html

https://ria.ru/20250320/vsu-2006231722.html

https://ria.ru/20250320/sudzha-2006188962.html

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россия, киев, украина, родион мирошник, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, нато, безопасность