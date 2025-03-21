https://ria.ru/20250321/mironov-2006352515.html
Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу
Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу - РИА Новости, 21.03.2025
Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением создать для волонтеров... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T04:10:00+03:00
2025-03-21T04:10:00+03:00
2025-03-21T04:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
сергей миронов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_04ece0afbc517d75dde9c029d40eeded.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением создать для волонтеров специальной военной операции кадровую программу под названием "Время героев. Волонтеры", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения новой программы для участия волонтеров, назвав ее "Время героев. Волонтеры" и обеспечив равные условия для всех, кто, независимо от формального статуса, внес существенный вклад в выполнение задач специальной военной операции", - сказано в письме. В документе Миронов отметил, что с 1 марта 2024 года реализуется программа "Время героев" для подготовки управленцев из числа участников СВО, и они проходят обучение современным методам управления, командной работе и личностному развитию. По его словам, программа пользуется высокой популярностью – на второй этап поступило более 65,5 тысячи заявок. Однако лидер эсеров подчеркнул, что в поддержку бойцов значительный вклад внесли и волонтеры, доставляя гуманитарную помощь, работая в прифронтовых районах и помогая мирному населению, и, учитывая их роль, целесообразно создать для них аналогичную программу подготовки кадрового резерва. Депутат Госдумы для участия в ней предложил установить критерии: гражданство РФ, высшее образование, опыт управления, наличие наград за помощь фронту, статус волонтера, отсутствие судимости и подтвержденный опыт работы в зоне СВО. Он считает, что расширение программы позволит привлечь людей с разным опытом, укрепляя систему госуправления. "Убеждён, что создание программы "Время героев. Волонтёры" для волонтёров специальной военной операции позволит создать более широкий и не менее качественный кадровый резерв. Он будет состоять из людей, обладающих не только управленческими навыками, но и высокой степенью ответственности, стрессоустойчивости и готовности работать в самых сложных условиях", – сказал Миронов РИА Новости.
https://ria.ru/20250320/mironov-2006099194.html
https://ria.ru/20250317/sudzha-2005404100.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_6599d45d818400c224daf83230c8531c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов, Владимир Путин
Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу
Миронов предложил Путину создать для волонтеров спецоперации кадровую программу
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением создать для волонтеров специальной военной операции кадровую программу под названием "Время героев. Волонтеры", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения новой программы для участия волонтеров, назвав ее "Время героев. Волонтеры" и обеспечив равные условия для всех, кто, независимо от формального статуса, внес существенный вклад в выполнение задач специальной военной операции", - сказано в письме.
В документе Миронов
отметил, что с 1 марта 2024 года реализуется программа "Время героев" для подготовки управленцев из числа участников СВО, и они проходят обучение современным методам управления, командной работе и личностному развитию. По его словам, программа пользуется высокой популярностью – на второй этап поступило более 65,5 тысячи заявок.
Однако лидер эсеров подчеркнул, что в поддержку бойцов значительный вклад внесли и волонтеры, доставляя гуманитарную помощь, работая в прифронтовых районах и помогая мирному населению, и, учитывая их роль, целесообразно создать для них аналогичную программу подготовки кадрового резерва.
Депутат Госдумы для участия в ней предложил установить критерии: гражданство РФ, высшее образование, опыт управления, наличие наград за помощь фронту, статус волонтера, отсутствие судимости и подтвержденный опыт работы в зоне СВО. Он считает, что расширение программы позволит привлечь людей с разным опытом, укрепляя систему госуправления.
"Убеждён, что создание программы "Время героев. Волонтёры" для волонтёров специальной военной операции позволит создать более широкий и не менее качественный кадровый резерв. Он будет состоять из людей, обладающих не только управленческими навыками, но и высокой степенью ответственности, стрессоустойчивости и готовности работать в самых сложных условиях", – сказал Миронов РИА Новости.