https://ria.ru/20250321/miny-2006553939.html

В ICBL осудили выход Польши и стран Балтии из Оттавской конвенции

В ICBL осудили выход Польши и стран Балтии из Оттавской конвенции - РИА Новости, 21.03.2025

В ICBL осудили выход Польши и стран Балтии из Оттавской конвенции

Выход Польши и стран Балтии из конвенции по противопехотным минам подрывает их авторитет как защитников международного права, заявила глава Международной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:49:00+03:00

2025-03-21T17:49:00+03:00

2025-03-21T17:49:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 21 мар - РИА Новости. Выход Польши и стран Балтии из конвенции по противопехотным минам подрывает их авторитет как защитников международного права, заявила глава Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL) Тамар Габельник. Во вторник министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. "Польша, Латвия и другие страны, стремящиеся выйти из договора, долгое время были сторонниками гуманитарного разоружения и верховенства закона. Однако сегодня они готовы изменить свое собственное наследие и узаконить оружие, на ликвидацию которого мир потратил почти три десятилетия. Поступая таким образом, они… подрывают свой авторитет как защитников международного права", - сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных журналистов в ООН в Женеве (ACANU). Габельник добавила, что эти страны "ошибочно" утверждают, что выход из договора о запрещении мин не подорвет их обязательств по международному гуманитарному праву и что они смогут применять мины так называемым "ответственным" образом. "Как я уже сказала, наземные мины никогда не могут соответствовать принципам различия или соразмерности МГП. Также не может быть никакого так называемого безопасного использования, поскольку расположение мин со временем меняется; ограждения и указатели часто убираются, и у гражданских лиц может не быть иного выбора, кроме как передвигаться по заминированным районам, спасаясь от боевых действий или возвращаясь домой", - подчеркнула глава организации. Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20250320/miny-2006252787.html

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