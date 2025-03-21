https://ria.ru/20250321/minpromtorg-2006592833.html
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей - РИА Новости, 22.03.2025
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей
Минпромторг России предложил начать с 1 сентября поэтапно вводить обязательную маркировку некоторых сладостей и кондитерских изделий, рассказали в министерстве. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-21T21:42:00+03:00
2025-03-21T21:42:00+03:00
2025-03-22T01:36:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минпромторг России предложил начать с 1 сентября поэтапно вводить обязательную маркировку некоторых сладостей и кондитерских изделий, рассказали в министерстве.Как уточняется, с указанной даты участников оборота обяжут зарегистрироваться в информационной системе маркировки, средства идентификации будут вводиться поэтапно в зависимости от вида продукции. С 1 марта до 31 августа маркировка товара будет проводиться в порядке добровольного эксперимента.
https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей
Минпромторг призвал ввести с сентября маркировку некоторых кондитерских изделий