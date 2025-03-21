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Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей - РИА Новости, 22.03.2025
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21:42 21.03.2025 (обновлено: 01:36 22.03.2025)
https://ria.ru/20250321/minpromtorg-2006592833.html
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей - РИА Новости, 22.03.2025
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей
Минпромторг России предложил начать с 1 сентября поэтапно вводить обязательную маркировку некоторых сладостей и кондитерских изделий, рассказали в министерстве. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-21T21:42:00+03:00
2025-03-22T01:36:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минпромторг России предложил начать с 1 сентября поэтапно вводить обязательную маркировку некоторых сладостей и кондитерских изделий, рассказали в министерстве.Как уточняется, с указанной даты участников оборота обяжут зарегистрироваться в информационной системе маркировки, средства идентификации будут вводиться поэтапно в зависимости от вида продукции. С 1 марта до 31 августа маркировка товара будет проводиться в порядке добровольного эксперимента.
https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html
россия
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей

Минпромторг призвал ввести с сентября маркировку некоторых кондитерских изделий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКондитерские изделия
Кондитерские изделия - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кондитерские изделия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минпромторг России предложил начать с 1 сентября поэтапно вводить обязательную маркировку некоторых сладостей и кондитерских изделий, рассказали в министерстве.
Как уточняется, с указанной даты участников оборота обяжут зарегистрироваться в информационной системе маркировки, средства идентификации будут вводиться поэтапно в зависимости от вида продукции. С 1 марта до 31 августа маркировка товара будет проводиться в порядке добровольного эксперимента.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков
12 марта, 10:06
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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