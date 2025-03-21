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Минобороны назвало подрыв "Суджи" попыткой дискредитации инициатив Трампа - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 21.03.2025 (обновлено: 14:17 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/minoborony-2006450185.html
Минобороны назвало подрыв "Суджи" попыткой дискредитации инициатив Трампа
Минобороны назвало подрыв "Суджи" попыткой дискредитации инициатив Трампа - РИА Новости, 21.03.2025
Минобороны назвало подрыв "Суджи" попыткой дискредитации инициатив Трампа
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа" для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, заявили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:38:00+03:00
2025-03-21T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
сша
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа" для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, заявили в Минобороны. "Осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США", — отметили в ведомстве.Минобороны уточнило, что боевики ВСУ взорвали станцию около 00:20 мск 21 марта. Сама ГИС, расположенная в Курской области в нескольких сотнях метров от государственной границы, находилась под контролем украинских войск с 7 августа до настоящего времени. "Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов", — добавили в министерстве.Там также напомнили, что ранее через "Суджу" ежесуточно прокачивали более 40 миллионов кубометров газа для европейских стран.Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250321/sk-2006375008.html
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курская область
киев
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, США
Минобороны назвало подрыв "Суджи" попыткой дискредитации инициатив Трампа

МО назвало подрыв ВСУ "Суджи" провокацией для дискредитации мирных инициатив

© Кадр видео из соцсетейДым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа" для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, заявили в Минобороны.
«
"Осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США", — отметили в ведомстве.
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Минобороны уточнило, что боевики ВСУ взорвали станцию около 00:20 мск 21 марта. Сама ГИС, расположенная в Курской области в нескольких сотнях метров от государственной границы, находилась под контролем украинских войск с 7 августа до настоящего времени.
«
"Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов", — добавили в министерстве.
Там также напомнили, что ранее через "Суджу" ежесуточно прокачивали более 40 миллионов кубометров газа для европейских стран.

Прокачка газа через станцию "Суджа" продолжалась до начала этого года, когда она прекратилась из-за отказа Киева продлить договор о транзите. Этот маршрут оставался последним для поставок газа из России через Украину в Европу.

Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
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Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
При этом всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КиевСША
 
 
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