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ПВО ночью сбила 43 украинских дрона - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 21.03.2025 (обновлено: 09:43 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/minoborony-2006362403.html
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона - РИА Новости, 21.03.2025
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 43 украинских беспилотника, большинство из них — над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:12:00+03:00
2025-03-21T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 43 украинских беспилотника, большинство из них — над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. &quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата&quot;, — указали в ведомстве.Как уточняется:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.Накануне ночью средства ПВО ликвидировали сразу 132 украинских беспилотника. Тогда в результате атаки БПЛА на Саратовскую область частично оказались выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадали два человека, также получили повреждения частный дом, два детсада и школа.
https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html
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волгоградская область
курская область
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волгоградская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 43 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 43 украинских беспилотника, большинство из них — над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — указали в ведомстве.

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08:00
Как уточняется:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Накануне ночью средства ПВО ликвидировали сразу 132 украинских беспилотника. Тогда в результате атаки БПЛА на Саратовскую область частично оказались выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадали два человека, также получили повреждения частный дом, два детсада и школа.
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Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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