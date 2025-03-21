https://ria.ru/20250321/minoborony-2006362403.html
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона - РИА Новости, 21.03.2025
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 43 украинских беспилотника, большинство из них — над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:12:00+03:00
2025-03-21T07:12:00+03:00
2025-03-21T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 43 украинских беспилотника, большинство из них — над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — указали в ведомстве.Как уточняется:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.Накануне ночью средства ПВО ликвидировали сразу 132 украинских беспилотника. Тогда в результате атаки БПЛА на Саратовскую область частично оказались выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадали два человека, также получили повреждения частный дом, два детсада и школа.
https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006358400.html
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волгоградская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 43 украинских дрона
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 43 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами