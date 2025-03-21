https://ria.ru/20250321/minoborony-2006362403.html

ПВО ночью сбила 43 украинских дрона

ПВО ночью сбила 43 украинских дрона - РИА Новости, 21.03.2025

ПВО ночью сбила 43 украинских дрона

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 43 украинских беспилотника, большинство из них — над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:12:00+03:00

2025-03-21T07:12:00+03:00

2025-03-21T09:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоградская область

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 43 украинских беспилотника, большинство из них — над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — указали в ведомстве.Как уточняется:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.Накануне ночью средства ПВО ликвидировали сразу 132 украинских беспилотника. Тогда в результате атаки БПЛА на Саратовскую область частично оказались выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадали два человека, также получили повреждения частный дом, два детсада и школа.

https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006358400.html

волгоградская область

курская область

белгородская область

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волгоградская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)