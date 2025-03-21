https://ria.ru/20250321/medvedev-2006447542.html
Медведев восхитился выдержкой Лаврова
Медведев восхитился выдержкой Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
Медведев восхитился выдержкой Лаврова
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении министру иностранных дел России Сергею Лаврову с юбилеем отметил его выдержку и самообладание в диалоге с... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:29:00+03:00
2025-03-21T13:29:00+03:00
2025-03-21T13:29:00+03:00
россия
сергей лавров
дмитрий медведев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении министру иностранных дел России Сергею Лаврову с юбилеем отметил его выдержку и самообладание в диалоге с подчас агрессивными и даже полубезумными западными коллегами, пожелал оставаться таким же, текст поздравления приводит газета "Коммерсант". Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет. Медведев отметил, что знает Сергея Лаврова с 2000 года, когда тот в Нью-Йорке работал постпредом РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН. "С тех пор знаю вас как профессионала самого высокого уровня. На посту главы МИДа вы долгие годы проводите в жизнь внешнюю политику нашей страны, делаете это твердо, последовательно и очень ответственно. Вам присущи самообладание и выдержка в диалоге со сложными, подчас агрессивными и даже полубезумными визави. Сегодня, когда России противостоит почти весь коллективный Запад, таких персонажей, к сожалению, немало. В общении с ними вам помогают природная ироничность и остроумие. Оставайтесь таким же! Тем более, говоря столь любимым вами дипломатическим языком, дебилов ведь гораздо меньше, чем нормальных, порядочных людей", - приводит газета слова Медведева. Зампредседателя Совбеза пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, новых значимых успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, дмитрий медведев, оон
Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, ООН
Медведев восхитился выдержкой Лаврова
Медведев поздравил Лаврова с юбилеем и пожелал оставаться профессионалом
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении министру иностранных дел России Сергею Лаврову с юбилеем отметил его выдержку и самообладание в диалоге с подчас агрессивными и даже полубезумными западными коллегами, пожелал оставаться таким же, текст поздравления приводит газета "Коммерсант".
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.
Медведев отметил, что знает Сергея Лаврова с 2000 года, когда тот в Нью-Йорке работал постпредом РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.
"С тех пор знаю вас как профессионала самого высокого уровня. На посту главы МИДа вы долгие годы проводите в жизнь внешнюю политику нашей страны, делаете это твердо, последовательно и очень ответственно. Вам присущи самообладание и выдержка в диалоге со сложными, подчас агрессивными и даже полубезумными визави. Сегодня, когда России противостоит почти весь коллективный Запад, таких персонажей, к сожалению, немало. В общении с ними вам помогают природная ироничность и остроумие. Оставайтесь таким же! Тем более, говоря столь любимым вами дипломатическим языком, дебилов ведь гораздо меньше, чем нормальных, порядочных людей", - приводит газета слова Медведева.
Зампредседателя Совбеза пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, новых значимых успехов и всего самого доброго.