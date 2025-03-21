https://ria.ru/20250321/medvedev-2006447542.html

Медведев восхитился выдержкой Лаврова

Медведев восхитился выдержкой Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

Медведев восхитился выдержкой Лаврова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении министру иностранных дел России Сергею Лаврову с юбилеем отметил его выдержку и самообладание в диалоге с... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:29:00+03:00

2025-03-21T13:29:00+03:00

2025-03-21T13:29:00+03:00

россия

сергей лавров

дмитрий медведев

оон

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении министру иностранных дел России Сергею Лаврову с юбилеем отметил его выдержку и самообладание в диалоге с подчас агрессивными и даже полубезумными западными коллегами, пожелал оставаться таким же, текст поздравления приводит газета "Коммерсант". Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет. Медведев отметил, что знает Сергея Лаврова с 2000 года, когда тот в Нью-Йорке работал постпредом РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН. "С тех пор знаю вас как профессионала самого высокого уровня. На посту главы МИДа вы долгие годы проводите в жизнь внешнюю политику нашей страны, делаете это твердо, последовательно и очень ответственно. Вам присущи самообладание и выдержка в диалоге со сложными, подчас агрессивными и даже полубезумными визави. Сегодня, когда России противостоит почти весь коллективный Запад, таких персонажей, к сожалению, немало. В общении с ними вам помогают природная ироничность и остроумие. Оставайтесь таким же! Тем более, говоря столь любимым вами дипломатическим языком, дебилов ведь гораздо меньше, чем нормальных, порядочных людей", - приводит газета слова Медведева. Зампредседателя Совбеза пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, новых значимых успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

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россия, сергей лавров, дмитрий медведев, оон