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Медведев восхитился выдержкой Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
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13:29 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/medvedev-2006447542.html
Медведев восхитился выдержкой Лаврова
Медведев восхитился выдержкой Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
Медведев восхитился выдержкой Лаврова
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении министру иностранных дел России Сергею Лаврову с юбилеем отметил его выдержку и самообладание в диалоге с... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:29:00+03:00
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россия
сергей лавров
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении министру иностранных дел России Сергею Лаврову с юбилеем отметил его выдержку и самообладание в диалоге с подчас агрессивными и даже полубезумными западными коллегами, пожелал оставаться таким же, текст поздравления приводит газета "Коммерсант". Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет. Медведев отметил, что знает Сергея Лаврова с 2000 года, когда тот в Нью-Йорке работал постпредом РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН. "С тех пор знаю вас как профессионала самого высокого уровня. На посту главы МИДа вы долгие годы проводите в жизнь внешнюю политику нашей страны, делаете это твердо, последовательно и очень ответственно. Вам присущи самообладание и выдержка в диалоге со сложными, подчас агрессивными и даже полубезумными визави. Сегодня, когда России противостоит почти весь коллективный Запад, таких персонажей, к сожалению, немало. В общении с ними вам помогают природная ироничность и остроумие. Оставайтесь таким же! Тем более, говоря столь любимым вами дипломатическим языком, дебилов ведь гораздо меньше, чем нормальных, порядочных людей", - приводит газета слова Медведева. Зампредседателя Совбеза пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, новых значимых успехов и всего самого доброго.
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россия, сергей лавров, дмитрий медведев, оон
Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, ООН
Медведев восхитился выдержкой Лаврова

Медведев поздравил Лаврова с юбилеем и пожелал оставаться профессионалом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении министру иностранных дел России Сергею Лаврову с юбилеем отметил его выдержку и самообладание в диалоге с подчас агрессивными и даже полубезумными западными коллегами, пожелал оставаться таким же, текст поздравления приводит газета "Коммерсант".
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.
Медведев отметил, что знает Сергея Лаврова с 2000 года, когда тот в Нью-Йорке работал постпредом РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.
"С тех пор знаю вас как профессионала самого высокого уровня. На посту главы МИДа вы долгие годы проводите в жизнь внешнюю политику нашей страны, делаете это твердо, последовательно и очень ответственно. Вам присущи самообладание и выдержка в диалоге со сложными, подчас агрессивными и даже полубезумными визави. Сегодня, когда России противостоит почти весь коллективный Запад, таких персонажей, к сожалению, немало. В общении с ними вам помогают природная ироничность и остроумие. Оставайтесь таким же! Тем более, говоря столь любимым вами дипломатическим языком, дебилов ведь гораздо меньше, чем нормальных, порядочных людей", - приводит газета слова Медведева.
Зампредседателя Совбеза пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья, новых значимых успехов и всего самого доброго.
Сергею Лаврову – 75! - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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РоссияСергей ЛавровДмитрий МедведевООН
 
 
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