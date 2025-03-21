https://ria.ru/20250321/medved-2006586692.html

В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу

В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу - РИА Новости, 21.03.2025

В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу

Медведь напал на мужчину в лесу Баймакского района Башкирии, за жизнь пострадавшего борются врачи, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:48:00+03:00

2025-03-21T20:48:00+03:00

2025-03-21T20:48:00+03:00

происшествия

баймакский район

уфа

республика башкортостан

россия

дикие животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_262:0:2913:1491_1920x0_80_0_0_3ed0229bb6e1f0b6da1780cc44fae043.jpg

УФА, 21 мар - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в лесу Баймакского района Башкирии, за жизнь пострадавшего борются врачи, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. "В Баймакскую центральную больницу поступил пациент, серьезно пострадавший от нападения медведя, 62-летний мужчина обратился в приемное отделение в сопровождении жены. Они сообщили медикам, что в лесу на него напал медведь. Пациента экстренно осмотрели хирург, реаниматолог, невролог, окулист, а также провели телемедицинскую консультацию с челюстно-лицевым хирургом городской больницы №21", - написал министр. По его словам, мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. "У него множественные рваные раны, переломы и травматический шок. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о переводе пациента в Уфу. Это будет зависеть от стабильности его состояния", - добавил Рахматуллин.

https://ria.ru/20241216/medved-1989353974.html

https://ria.ru/20240814/kamchatka-1966150444.html

баймакский район

уфа

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, баймакский район, уфа, республика башкортостан, россия, дикие животные