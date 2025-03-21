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В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу - РИА Новости, 21.03.2025
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20:48 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/medved-2006586692.html
В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу
В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу - РИА Новости, 21.03.2025
В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу
Медведь напал на мужчину в лесу Баймакского района Башкирии, за жизнь пострадавшего борются врачи, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:48:00+03:00
2025-03-21T20:48:00+03:00
происшествия
баймакский район
уфа
республика башкортостан
россия
дикие животные
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УФА, 21 мар - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в лесу Баймакского района Башкирии, за жизнь пострадавшего борются врачи, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. "В Баймакскую центральную больницу поступил пациент, серьезно пострадавший от нападения медведя, 62-летний мужчина обратился в приемное отделение в сопровождении жены. Они сообщили медикам, что в лесу на него напал медведь. Пациента экстренно осмотрели хирург, реаниматолог, невролог, окулист, а также провели телемедицинскую консультацию с челюстно-лицевым хирургом городской больницы №21", - написал министр. По его словам, мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. "У него множественные рваные раны, переломы и травматический шок. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о переводе пациента в Уфу. Это будет зависеть от стабильности его состояния", - добавил Рахматуллин.
https://ria.ru/20241216/medved-1989353974.html
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баймакский район
уфа
республика башкортостан
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происшествия, баймакский район, уфа, республика башкортостан, россия, дикие животные
Происшествия, Баймакский район, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, Дикие животные
В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу

В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу, пострадавшего госпитализировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 21 мар - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в лесу Баймакского района Башкирии, за жизнь пострадавшего борются врачи, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
"В Баймакскую центральную больницу поступил пациент, серьезно пострадавший от нападения медведя, 62-летний мужчина обратился в приемное отделение в сопровождении жены. Они сообщили медикам, что в лесу на него напал медведь. Пациента экстренно осмотрели хирург, реаниматолог, невролог, окулист, а также провели телемедицинскую консультацию с челюстно-лицевым хирургом городской больницы №21", - написал министр.
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По его словам, мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.
"У него множественные рваные раны, переломы и травматический шок. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о переводе пациента в Уфу. Это будет зависеть от стабильности его состояния", - добавил Рахматуллин.
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ПроисшествияБаймакский районУфаРеспублика БашкортостанРоссияДикие животные
 
 
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