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Из Суджанского района Курской области вывезли 564 человека
Из Суджанского района Курской области вывезли 564 человека - РИА Новости, 21.03.2025
Из Суджанского района Курской области вывезли 564 человека
Сотрудники МЧС, Минобороны РФ и волонтеры с 12 марта вывезли из Суджанского района Курской области 564 человека, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:11:00+03:00
2025-03-21T18:11:00+03:00
2025-03-21T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджанский район
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС, Минобороны РФ и волонтеры с 12 марта вывезли из Суджанского района Курской области 564 человека, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сотрудники МЧС России продолжают оказывать помощь жителям приграничного района Курской области. С 12 марта из Суджанского района сотрудниками МЧС России, министерства обороны РФ, волонтерами вывезены 564 человека", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, где им оказывается всесторонняя помощь, в том числе по восстановлению документов. Также в безопасных районах с курянами работают психологи МЧС России, специалисты других ведомств. "Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006477334.html
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россия, суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджанский район, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Из Суджанского района Курской области вывезли 564 человека
МЧС, Минобороны и волонтеры вывезли из Суджанского района 564 человека