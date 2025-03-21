https://ria.ru/20250321/mazut-2006406171.html

В МЧС рассказали о работе водолазов по ликвидации разлива мазута

В МЧС рассказали о работе водолазов по ликвидации разлива мазута - РИА Новости, 21.03.2025

В МЧС рассказали о работе водолазов по ликвидации разлива мазута

Водолазы МЧС совершили около 1,7 тысячи спусков под воду для обследования и сбора мазута со дна Черного моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:24:00+03:00

2025-03-21T11:24:00+03:00

2025-03-21T11:24:00+03:00

происшествия

черное море

анапа

темрюкский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Водолазы МЧС совершили около 1,7 тысячи спусков под воду для обследования и сбора мазута со дна Черного моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Водолазными группами МЧС проводятся работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 1700 спусков", - сказал собеседник агентства. По его словам, водолазы работают на 19 участках общей протяженностью 14 километров в прибрежной зоне Анапа и Темрюкского района. Всего обследовано почти 3 тысячи квадратных метров дна. Еще около 5,5 тысячи квадратных метров акватории обследовано при помощи телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. "Собрано более 2800 мешков с нефтесодержащими отходами (140 тонн). Для отмыва мазута на дне Черного моря от донных отложений и последующего его сбора применяются компрессорные станции", - заключил представитель ведомства. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html

https://ria.ru/20250304/mazut-2002895180.html

черное море

анапа

темрюкский район

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происшествия, черное море, анапа, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе