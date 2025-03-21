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Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться - РИА Новости, 21.03.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
19:26 21.03.2025 (обновлено: 19:37 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/masshtabirovativshijsja-2006574564.html
Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться
Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться - РИА Новости, 21.03.2025
Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться
Запущенный в Рязанской области федеральный проект "СВОй бизнес" для помощи участникам спецоперации и членам их семей в создании собственного дела будет... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:26:00+03:00
2025-03-21T19:37:00+03:00
рязанская область
россия
павел малков
александр исаевич
александр калинин
единая россия
корпорация мсп
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РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Запущенный в Рязанской области федеральный проект "СВОй бизнес" для помощи участникам спецоперации и членам их семей в создании собственного дела будет развиваться и масштабироваться, сообщил губернатор региона, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков. Ранее губернатор сообщал, что в Рязанской области запустили федеральный проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей создать собственное дело. На начальном этапе реализация проекта запланирована в четырех пилотных регионах, Рязанская область стала первым из них. По данным правительства Рязанской области, "СВОй бизнес" – совместная инициатива комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", "Единой России", АО "Корпорация МСП" и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". В пятницу в регионе подвели итоги обучения первого потока участников проекта, которые прошли комплексный образовательный курс, узнали о мерах поддержки бизнеса, посетили предприятия и получили консультации опытных предпринимателей-наставников. "Нам сегодня важно обеспечить всестороннюю поддержку участников СВО и их семей. Проект "СВОй бизнес" – один из инструментов, направленных на эту задачу. Дальше будем делиться опытом с другими регионами, в том числе на площадке Комиссии Госсовета РФ. Проект будет развиваться и масштабироваться. Мы у себя в регионе уже приняли решение продолжить образовательные модули на базе Агентства развития бизнеса. Весь комплекс услуг будет предоставляться в режиме "одного окна", – цитирует губернатора его пресс-служба. Отмечается, что участникам проекта "СВОй бизнес" вручены сертификаты. Вместе с губернатором их поздравили генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Исаевич, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Альфия Когогина.
https://ria.ru/20250318/dopsoglashenie-2005821416.html
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россия, павел малков, александр исаевич, александр калинин, единая россия, корпорация мсп, госдума рф
Рязанская область, Россия, Павел Малков, Александр Исаевич, Александр Калинин, Единая Россия, Корпорация МСП, Госдума РФ
Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться

Губернатор Рязанской области Малков: проект "СВОй бизнес" будет развиваться

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Запущенный в Рязанской области федеральный проект "СВОй бизнес" для помощи участникам спецоперации и членам их семей в создании собственного дела будет развиваться и масштабироваться, сообщил губернатор региона, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков.
Ранее губернатор сообщал, что в Рязанской области запустили федеральный проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей создать собственное дело. На начальном этапе реализация проекта запланирована в четырех пилотных регионах, Рязанская область стала первым из них.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Рязанская область и Росавтодор подписали допсоглашение о развитии дорог
18 марта, 20:19
По данным правительства Рязанской области, "СВОй бизнес" – совместная инициатива комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", "Единой России", АО "Корпорация МСП" и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". В пятницу в регионе подвели итоги обучения первого потока участников проекта, которые прошли комплексный образовательный курс, узнали о мерах поддержки бизнеса, посетили предприятия и получили консультации опытных предпринимателей-наставников.
"Нам сегодня важно обеспечить всестороннюю поддержку участников СВО и их семей. Проект "СВОй бизнес" – один из инструментов, направленных на эту задачу. Дальше будем делиться опытом с другими регионами, в том числе на площадке Комиссии Госсовета РФ. Проект будет развиваться и масштабироваться. Мы у себя в регионе уже приняли решение продолжить образовательные модули на базе Агентства развития бизнеса. Весь комплекс услуг будет предоставляться в режиме "одного окна", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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6 марта, 16:42
Отмечается, что участникам проекта "СВОй бизнес" вручены сертификаты. Вместе с губернатором их поздравили генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Исаевич, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Альфия Когогина.
 
Рязанская областьРоссияПавел МалковАлександр ИсаевичАлександр КалининЕдиная РоссияКорпорация МСПГосдума РФ
 
 
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