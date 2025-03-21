https://ria.ru/20250321/masshtabirovativshijsja-2006574564.html

Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться

Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться - РИА Новости, 21.03.2025

Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться

Запущенный в Рязанской области федеральный проект "СВОй бизнес" для помощи участникам спецоперации и членам их семей в создании собственного дела будет... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:26:00+03:00

2025-03-21T19:26:00+03:00

2025-03-21T19:37:00+03:00

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Запущенный в Рязанской области федеральный проект "СВОй бизнес" для помощи участникам спецоперации и членам их семей в создании собственного дела будет развиваться и масштабироваться, сообщил губернатор региона, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков. Ранее губернатор сообщал, что в Рязанской области запустили федеральный проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей создать собственное дело. На начальном этапе реализация проекта запланирована в четырех пилотных регионах, Рязанская область стала первым из них. По данным правительства Рязанской области, "СВОй бизнес" – совместная инициатива комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", "Единой России", АО "Корпорация МСП" и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". В пятницу в регионе подвели итоги обучения первого потока участников проекта, которые прошли комплексный образовательный курс, узнали о мерах поддержки бизнеса, посетили предприятия и получили консультации опытных предпринимателей-наставников. "Нам сегодня важно обеспечить всестороннюю поддержку участников СВО и их семей. Проект "СВОй бизнес" – один из инструментов, направленных на эту задачу. Дальше будем делиться опытом с другими регионами, в том числе на площадке Комиссии Госсовета РФ. Проект будет развиваться и масштабироваться. Мы у себя в регионе уже приняли решение продолжить образовательные модули на базе Агентства развития бизнеса. Весь комплекс услуг будет предоставляться в режиме "одного окна", – цитирует губернатора его пресс-служба. Отмечается, что участникам проекта "СВОй бизнес" вручены сертификаты. Вместе с губернатором их поздравили генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Исаевич, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Альфия Когогина.

https://ria.ru/20250318/dopsoglashenie-2005821416.html

https://ria.ru/20250306/kamery-2003437155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, павел малков, александр исаевич, александр калинин, единая россия, корпорация мсп, госдума рф