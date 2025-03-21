Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться
Губернатор Рязанской области Малков: проект "СВОй бизнес" будет развиваться
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Запущенный в Рязанской области федеральный проект "СВОй бизнес" для помощи участникам спецоперации и членам их семей в создании собственного дела будет развиваться и масштабироваться, сообщил губернатор региона, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков.
Ранее губернатор сообщал, что в Рязанской области запустили федеральный проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей создать собственное дело. На начальном этапе реализация проекта запланирована в четырех пилотных регионах, Рязанская область стала первым из них.
По данным правительства Рязанской области, "СВОй бизнес" – совместная инициатива комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", "Единой России", АО "Корпорация МСП" и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". В пятницу в регионе подвели итоги обучения первого потока участников проекта, которые прошли комплексный образовательный курс, узнали о мерах поддержки бизнеса, посетили предприятия и получили консультации опытных предпринимателей-наставников.
"Нам сегодня важно обеспечить всестороннюю поддержку участников СВО и их семей. Проект "СВОй бизнес" – один из инструментов, направленных на эту задачу. Дальше будем делиться опытом с другими регионами, в том числе на площадке Комиссии Госсовета РФ. Проект будет развиваться и масштабироваться. Мы у себя в регионе уже приняли решение продолжить образовательные модули на базе Агентства развития бизнеса. Весь комплекс услуг будет предоставляться в режиме "одного окна", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Отмечается, что участникам проекта "СВОй бизнес" вручены сертификаты. Вместе с губернатором их поздравили генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Исаевич, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Альфия Когогина.