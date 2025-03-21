https://ria.ru/20250321/mask-2006573398.html

ИИ Grok обвинил Маска в частом распространении дезинформации, пишет WP

ИИ Grok обвинил Маска в частом распространении дезинформации, пишет WP - РИА Новости, 21.03.2025

ИИ Grok обвинил Маска в частом распространении дезинформации, пишет WP

Сервис искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3, созданный компанией по разработке ИИ xAI американского предпринимателя Илона Маска, не сошелся с ним во мнении по... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:23:00+03:00

2025-03-21T19:23:00+03:00

2025-03-21T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сервис искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3, созданный компанией по разработке ИИ xAI американского предпринимателя Илона Маска, не сошелся с ним во мнении по вопросам иммиграции, а также политики инклюзивности, равенства и многообразия (DEI), придя к выводу о том, что миллиардер часто распространяет дезинформацию, следует из анализа газеты Washington Post. Как пишет издание, перед запуском сервиса Маск утверждал, что новая версия Grok будет стремиться установить истину, даже если эта истина будет противоречить тому, что считается правильным с точки зрения политкорректности. "Но, как показало исследование Washington Post, Grok часто противоречит самому Маску. На запрос дать ответ на политические заявления миллиардера и союзника президента (США - ред.) Дональда Трампа длиной в одно предложение Grok противоречил Маску по (нескольким - ред.) темам, включая иммиграцию и инклюзивность, равенство и многообразие (DEI)", - пишет издание. Как выяснила газета, Grok, в отличие от своего создателя, не считает, что Демократическая партия США "импортировала" нелегальных мигрантов, чтобы те за них голосовали. На соответствующий запрос ИИ-сервис ответил, что не нашел убедительных доказательств в подтверждение этого. Когда авторы статьи спросили Grok, что он думает о DEI, сервис уклончиво ответил, что задумка у DEI хорошая, но реализация иногда "хромает". Как известно, Маск и Трамп - противники DEI, они стараются с бороться с этой политикой. При этом, как пишет газета, Grok согласился с миллиардером в том, что правительство США стало слишком большим и иногда превышает свои полномочия. Наконец, на вопрос о том, часто ли Маск распространяет дезинформацию, сервис сначала ответил, что известно о нескольких подобных случаях. Но после того, как авторы попросил Grok "подумать еще", сервис поменял свой ответ на положительный. В конце февраля издание Verge сообщило, что компания по разработке искусственного интеллекта xAI, принадлежащая Маску, выясняет, почему ее сервис искусственного интеллекта (ИИ) Grok сгенерировал ответ, согласно которому Трамп и Маск заслуживают смертной казни. Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html

https://ria.ru/20241223/mask-1990799183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон