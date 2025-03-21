https://ria.ru/20250321/mask-2006428349.html

Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск

Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск - РИА Новости, 21.03.2025

Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск

Американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что ведущие сотрудники РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:33:00+03:00

2025-03-21T12:33:00+03:00

2025-03-21T12:33:00+03:00

в мире

сша

илон маск

скотт бессент

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что ведущие сотрудники ведомства сталкиваются с угрозами, в том числе смерти, работая над сокращением федеральных расходов. "Многие выдающиеся инженеры соглашаются на значительное сокращение зарплаты (иногда до нуля) и страдают от преследований, включая угрозы смерти, чтобы помочь стране, работая в DOGE, потому что они любят Америку", - написал Маск. Он также прикрепил к публикации интервью телеканала Fox News с представителем DOGE, программистом Сэмом Коркосом, и министром финансов США Скоттом Бессентом. На видео Коркос объяснил, в чем именно заключается его работа. Ранее Маск признался, что получает угрозы в свой адрес в связи с проводимой работой по сокращению госрасходов. Предприниматель не уточнил, от кого именно поступают подобные угрозы. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250311/mask-2004252809.html

https://ria.ru/20250226/mask-2001812808.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, илон маск, скотт бессент, дональд трамп