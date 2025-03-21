Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск
Маск заявил, что сотрудники DOGE сталкиваются с угрозами смерти
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что ведущие сотрудники ведомства сталкиваются с угрозами, в том числе смерти, работая над сокращением федеральных расходов.
"Многие выдающиеся инженеры соглашаются на значительное сокращение зарплаты (иногда до нуля) и страдают от преследований, включая угрозы смерти, чтобы помочь стране, работая в DOGE, потому что они любят Америку", - написал Маск.
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Он также прикрепил к публикации интервью телеканала Fox News с представителем DOGE, программистом Сэмом Коркосом, и министром финансов США Скоттом Бессентом. На видео Коркос объяснил, в чем именно заключается его работа.
Ранее Маск признался, что получает угрозы в свой адрес в связи с проводимой работой по сокращению госрасходов. Предприниматель не уточнил, от кого именно поступают подобные угрозы.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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