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Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск - РИА Новости, 21.03.2025
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12:33 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/mask-2006428349.html
Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск
Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск - РИА Новости, 21.03.2025
Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск
Американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что ведущие сотрудники РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что ведущие сотрудники ведомства сталкиваются с угрозами, в том числе смерти, работая над сокращением федеральных расходов. "Многие выдающиеся инженеры соглашаются на значительное сокращение зарплаты (иногда до нуля) и страдают от преследований, включая угрозы смерти, чтобы помочь стране, работая в DOGE, потому что они любят Америку", - написал Маск. Он также прикрепил к публикации интервью телеканала Fox News с представителем DOGE, программистом Сэмом Коркосом, и министром финансов США Скоттом Бессентом. На видео Коркос объяснил, в чем именно заключается его работа. Ранее Маск признался, что получает угрозы в свой адрес в связи с проводимой работой по сокращению госрасходов. Предприниматель не уточнил, от кого именно поступают подобные угрозы. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, илон маск, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Сотрудникам DOGE поступают угрозы, заявил Маск

Маск заявил, что сотрудники DOGE сталкиваются с угрозами смерти

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что ведущие сотрудники ведомства сталкиваются с угрозами, в том числе смерти, работая над сокращением федеральных расходов.
"Многие выдающиеся инженеры соглашаются на значительное сокращение зарплаты (иногда до нуля) и страдают от преследований, включая угрозы смерти, чтобы помочь стране, работая в DOGE, потому что они любят Америку", - написал Маск.
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Он также прикрепил к публикации интервью телеканала Fox News с представителем DOGE, программистом Сэмом Коркосом, и министром финансов США Скоттом Бессентом. На видео Коркос объяснил, в чем именно заключается его работа.
Ранее Маск признался, что получает угрозы в свой адрес в связи с проводимой работой по сокращению госрасходов. Предприниматель не уточнил, от кого именно поступают подобные угрозы.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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В миреСШАИлон МаскСкотт БессентДональд Трамп
 
 
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