https://ria.ru/20250321/mark-2006528496.html

ЦДР заявил об объединении с театром "Ленком"

ЦДР заявил об объединении с театром "Ленком" - РИА Новости, 21.03.2025

ЦДР заявил об объединении с театром "Ленком"

Московские театры "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) объединятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦДР со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:27:00+03:00

2025-03-21T16:27:00+03:00

2025-03-21T18:51:00+03:00

культура

владимир панков

ленком

общество

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Московские театры "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) объединятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦДР со ссылкой на художественного руководителя обоих учреждений Владимира Панкова. "На мой взгляд, объединение "Ленкома Марка Захарова" с "Центром драматургии и режиссуры" – осознанный и рациональный шаг. На первый взгляд, у этих театров мало точек соприкосновения: "Леком" – культовый театр, он скоро отметит столетие, а ЦДР – молодежная площадка для эксперимента. Но оба эти театра – авторские, а их различие – это и есть залог баланса. Я считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. ЦДР получит статус структурного подразделения "Ленкома", руководить им останется (директор) Глеб Гришунин", - сказал Панков. По его словам, в результате объединения появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров.

https://ria.ru/20250222/zaharova-2000997989.html

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владимир панков, ленком, общество