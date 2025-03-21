Рейтинг@Mail.ru
ЦДР заявил об объединении с театром "Ленком" - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:27 21.03.2025 (обновлено: 18:51 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/mark-2006528496.html
ЦДР заявил об объединении с театром "Ленком"
ЦДР заявил об объединении с театром "Ленком" - РИА Новости, 21.03.2025
ЦДР заявил об объединении с театром "Ленком"
Московские театры "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) объединятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦДР со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:27:00+03:00
2025-03-21T18:51:00+03:00
культура
владимир панков
ленком
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006566513_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1f7ab2abbd689725338d7de14bdba0f5.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Московские театры "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) объединятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦДР со ссылкой на художественного руководителя обоих учреждений Владимира Панкова. "На мой взгляд, объединение "Ленкома Марка Захарова" с "Центром драматургии и режиссуры" – осознанный и рациональный шаг. На первый взгляд, у этих театров мало точек соприкосновения: "Леком" – культовый театр, он скоро отметит столетие, а ЦДР – молодежная площадка для эксперимента. Но оба эти театра – авторские, а их различие – это и есть залог баланса. Я считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. ЦДР получит статус структурного подразделения "Ленкома", руководить им останется (директор) Глеб Гришунин", - сказал Панков. По его словам, в результате объединения появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров.
https://ria.ru/20250222/zaharova-2000997989.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006566513_211:0:2878:2000_1920x0_80_0_0_c12e52214335fa3d8a56dd47068fa0a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир панков, ленком, общество
Культура, Владимир Панков, Ленком, Общество
ЦДР заявил об объединении с театром "Ленком"

ЦДР: "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" объединятся

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяЗдание Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова"
Здание Московского государственного театра Ленком Марка Захарова - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Здание Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Московские театры "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) объединятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦДР со ссылкой на художественного руководителя обоих учреждений Владимира Панкова.
"На мой взгляд, объединение "Ленкома Марка Захарова" с "Центром драматургии и режиссуры" – осознанный и рациональный шаг. На первый взгляд, у этих театров мало точек соприкосновения: "Леком" – культовый театр, он скоро отметит столетие, а ЦДР – молодежная площадка для эксперимента. Но оба эти театра – авторские, а их различие – это и есть залог баланса. Я считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. ЦДР получит статус структурного подразделения "Ленкома", руководить им останется (директор) Глеб Гришунин", - сказал Панков.
По его словам, в результате объединения появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров.
Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Актриса Захарова возвращается в театр "Ленком"
22 февраля, 14:54
 
КультураВладимир ПанковЛенкомОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала