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Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали

Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали - РИА Новости, 21.03.2025

Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали

Тверской суд Москвы наложил арест на имущество жены бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:58:00+03:00

2025-03-21T05:58:00+03:00

2025-03-21T05:58:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы наложил арест на имущество жены бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Постановлением Тверского районного суда ходатайство прокурора удовлетворено, наложен арест на земельные участки, жилые помещения, здания и нежилые помещения, принадлежащие жене обвиняемого", - сказано в документе. Супруга Малюшина попыталась оспорить это решение. Она указывала, что имущество приобретено законным путем на принадлежащие ей личные денежные средства, полученные от совершаемой ею трудовой деятельности. При этом часть арестованного имущества сдается в аренду, ограничения препятствуют предпринимательской деятельности и нарушают права арендаторов. В итоге Мосгорсуд разрешил сдавать имущество в аренду, но арест с него не снял. Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе прошлого года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей. Дело Малюшина в настоящее время рассматривается в Тверском суде Москвы. Ему вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии. По данным следствия, он снизил арендную плату на земельный участок, который сдавался в аренду. В итоге бюджет не получил положенную сумму. Управделами президента признано потерпевшим по делу.

https://ria.ru/20250309/arest-2003873383.html

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происшествия, жилье, москва, россия, московский городской суд