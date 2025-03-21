Рейтинг@Mail.ru
Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/malyushin-2006357661.html
Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали
Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали - РИА Новости, 21.03.2025
Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали
Тверской суд Москвы наложил арест на имущество жены бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:58:00+03:00
2025-03-21T05:58:00+03:00
происшествия
жилье
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы наложил арест на имущество жены бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Постановлением Тверского районного суда ходатайство прокурора удовлетворено, наложен арест на земельные участки, жилые помещения, здания и нежилые помещения, принадлежащие жене обвиняемого", - сказано в документе. Супруга Малюшина попыталась оспорить это решение. Она указывала, что имущество приобретено законным путем на принадлежащие ей личные денежные средства, полученные от совершаемой ею трудовой деятельности. При этом часть арестованного имущества сдается в аренду, ограничения препятствуют предпринимательской деятельности и нарушают права арендаторов. В итоге Мосгорсуд разрешил сдавать имущество в аренду, но арест с него не снял. Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе прошлого года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей. Дело Малюшина в настоящее время рассматривается в Тверском суде Москвы. Ему вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии. По данным следствия, он снизил арендную плату на земельный участок, который сдавался в аренду. В итоге бюджет не получил положенную сумму. Управделами президента признано потерпевшим по делу.
https://ria.ru/20250309/arest-2003873383.html
https://ria.ru/20250306/isk-2003482150.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Московский городской суд
Имущество жены экс-чиновника управления делами президента арестовали

Тверской суд арестовал имущество жены экс-чиновника Малюшина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы наложил арест на имущество жены бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Постановлением Тверского районного суда ходатайство прокурора удовлетворено, наложен арест на земельные участки, жилые помещения, здания и нежилые помещения, принадлежащие жене обвиняемого", - сказано в документе.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали две квартиры
9 марта, 06:13
Супруга Малюшина попыталась оспорить это решение. Она указывала, что имущество приобретено законным путем на принадлежащие ей личные денежные средства, полученные от совершаемой ею трудовой деятельности. При этом часть арестованного имущества сдается в аренду, ограничения препятствуют предпринимательской деятельности и нарушают права арендаторов.
В итоге Мосгорсуд разрешил сдавать имущество в аренду, но арест с него не снял.
Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе прошлого года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей.
Дело Малюшина в настоящее время рассматривается в Тверском суде Москвы. Ему вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии.
По данным следствия, он снизил арендную плату на земельный участок, который сдавался в аренду. В итоге бюджет не получил положенную сумму. Управделами президента признано потерпевшим по делу.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"
6 марта, 19:00
 
ПроисшествияЖильеМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала