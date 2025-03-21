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Во Франции выступили с чрезвычайным призывом из-за слов Макрона - РИА Новости, 21.03.2025
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15:25 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/makron-2006499911.html
Во Франции выступили с чрезвычайным призывом из-за слов Макрона
Во Франции выступили с чрезвычайным призывом из-за слов Макрона - РИА Новости, 21.03.2025
Во Франции выступили с чрезвычайным призывом из-за слов Макрона
Президент Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост из-за того, что лжет французам, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:25:00+03:00
2025-03-21T15:25:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
россия
николя дюпон-эньян
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост из-за того, что лжет французам, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезать в карманы к французам. Его отстранение от должности — жизненно важная необходимость!" — написал он.Французский лидер 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление французского лидера. По его словам, в нем много неточностей, в частности, ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, россия, николя дюпон-эньян
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Россия, Николя Дюпон-Эньян
Во Франции выступили с чрезвычайным призывом из-за слов Макрона

Политик Дюпон-Эньян призвал отстранить Макрона от должности президента

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост из-за того, что лжет французам, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.
"Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезать в карманы к французам. Его отстранение от должности — жизненно важная необходимость!" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну
17 марта, 08:00
Французский лидер 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление французского лидера. По его словам, в нем много неточностей, в частности, ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
НАТО решила воевать с Россией до последнего
16 марта, 11:43
 
В миреФранцияЭммануэль МакронРоссияНиколя Дюпон-Эньян
 
 
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