СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН
Telegraph: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН
© Getty Images / Pier Marco TaccaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавляют усилия по созданию "коалиции желающих" из стран НАТО и ЕС для формирования миротворческих сил на Украине. По сведениям издания, теперь французский президент рассматривает возможность миссии по защите будущего мирного соглашения под эгидой ООН.
"Макрон поднял тему альтернативы в четверг на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН, который был гостем собравшихся лидеров ЕС", - сообщает издание.
По данным издания, британский премьер в то же время демонстрирует признаки смещения акцента с европейских "сапог на земле" на воздушную и морскую поддержку Украины. Как сообщается, британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями, обсуждаемыми "коалицией желающих".
Ранее агентство Блумберг передавало, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".