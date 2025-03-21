https://ria.ru/20250321/makron-2006349584.html

СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН

СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину, сообщает газета Telegraph... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T02:58:00+03:00

2025-03-21T02:58:00+03:00

2025-03-21T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавляют усилия по созданию "коалиции желающих" из стран НАТО и ЕС для формирования миротворческих сил на Украине. По сведениям издания, теперь французский президент рассматривает возможность миссии по защите будущего мирного соглашения под эгидой ООН. "Макрон поднял тему альтернативы в четверг на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН, который был гостем собравшихся лидеров ЕС", - сообщает издание. По данным издания, британский премьер в то же время демонстрирует признаки смещения акцента с европейских "сапог на земле" на воздушную и морскую поддержку Украины. Как сообщается, британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями, обсуждаемыми "коалицией желающих". Ранее агентство Блумберг передавало, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250320/mirotvortsy-2006281728.html

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

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