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СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:58 21.03.2025 (обновлено: 10:13 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/makron-2006349584.html
СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН
СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину, сообщает газета Telegraph... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T02:58:00+03:00
2025-03-21T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
кир стармер
антониу гутерриш
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавляют усилия по созданию "коалиции желающих" из стран НАТО и ЕС для формирования миротворческих сил на Украине. По сведениям издания, теперь французский президент рассматривает возможность миссии по защите будущего мирного соглашения под эгидой ООН. "Макрон поднял тему альтернативы в четверг на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН, который был гостем собравшихся лидеров ЕС", - сообщает издание. По данным издания, британский премьер в то же время демонстрирует признаки смещения акцента с европейских "сапог на земле" на воздушную и морскую поддержку Украины. Как сообщается, британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями, обсуждаемыми "коалицией желающих". Ранее агентство Блумберг передавало, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250320/mirotvortsy-2006281728.html
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер, антониу гутерриш, оон, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Антониу Гутерриш, ООН, Евросоюз, НАТО
СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН

Telegraph: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН

© Getty Images / Pier Marco TaccaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавляют усилия по созданию "коалиции желающих" из стран НАТО и ЕС для формирования миротворческих сил на Украине. По сведениям издания, теперь французский президент рассматривает возможность миссии по защите будущего мирного соглашения под эгидой ООН.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Стармер оценил сроки размещения миротворцев на Украине
Вчера, 18:34
"Макрон поднял тему альтернативы в четверг на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН, который был гостем собравшихся лидеров ЕС", - сообщает издание.
По данным издания, британский премьер в то же время демонстрирует признаки смещения акцента с европейских "сапог на земле" на воздушную и морскую поддержку Украины. Как сообщается, британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями, обсуждаемыми "коалицией желающих".
Ранее агентство Блумберг передавало, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронКир СтармерАнтониу ГутерришООНЕвросоюзНАТО
 
 
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