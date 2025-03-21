https://ria.ru/20250321/lyulin-2006487919.html

Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией

Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией - РИА Новости, 21.03.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией

Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей рассматривается как пример успешной интеграции народов, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:05:00+03:00

2025-03-21T15:05:00+03:00

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нижегородская область

гродненская область

белоруссия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей рассматривается как пример успешной интеграции народов, заявил председатель законодательного собрания российского региона Евгений Люлин. Информацию о сотрудничестве малых городов двух стран обсудили на выездном заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, которое состоялось в Нижнем Новгороде. "Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей сегодня стал показательным примером успешной интеграции наших народов в Союзное государство. Вместе с председателем Гродненского областного парламента Еленой Пасютой рассказали коллегам о реальных результатах проведения Съезда малых городов. Когда Законодательное Собрание Нижегородской области первым в стране заключило соглашения о сотрудничестве со всеми регионами Беларуси, кое-кто недоверчиво пожимал плечами. А мы знали: развивая народную дипломатию, в будущем от прямых контактов между районами выиграют все", - заявил спикер нижегородского парламента. Он отметил, что "благодаря таким встречам нижегородцы и белорусы активно заключают между собой серьезные соглашения, открывают совместные производственные линии, создают новые проекты в сфере туризма, агропрома, молодежной политики". Люлин рассказал, что работа продолжается и между съездами, которые проводятся раз в год попеременно то в Белоруссии, то в России. "Происходят взаимные визиты, изучается опыт. Нам есть чему поучиться друг у друга. Например, по образцу нашей Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа гродненцы сейчас создают свою Ассоциацию "молодежки". Мы ищем новые формы совместной работы, развиваем информационную политику. Если о приносящих пользу проектах узнают как можно больше людей, это разобьет вдребезги гигабайты негатива из недружественных стран, что проникают к нам по информационным каналам", - сказал нижегородский парламентарий. Он также заметил, что у белорусов есть хороший лозунг "Сильные регионы – сильная страна!". "Развивая наше взаимодействие, мы вместе выводим его на новый уровень. Уверен, что такая тесная интеграция гарантирует независимое будущее нашим братским народам", - подчеркнул Люлин. Четвертый съезд малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области Российской Федерации пройдет летом 2025 года в белорусском городе Мосты. Впервые съезд малых городов двух регионов состоялся в поселке Вача Нижегородской области в 2022 году. Встречи также проводились в белорусской Зельве и российском городе Семенове.

https://ria.ru/20250314/podderzhka-2004945583.html

https://ria.ru/20250312/finansy-2004549938.html

https://ria.ru/20250306/molodezh-2003385313.html

гродненская область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гродненская область, белоруссия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)