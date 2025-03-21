https://ria.ru/20250321/lyulin-2006487919.html
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией - РИА Новости, 21.03.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией
Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей рассматривается как пример успешной интеграции народов, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:05:00+03:00
2025-03-21T15:05:00+03:00
2025-03-21T15:46:00+03:00
нижегородская область
гродненская область
белоруссия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006507016_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_76e42b57b3492f2ede532370b1392e31.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей рассматривается как пример успешной интеграции народов, заявил председатель законодательного собрания российского региона Евгений Люлин. Информацию о сотрудничестве малых городов двух стран обсудили на выездном заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, которое состоялось в Нижнем Новгороде. "Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей сегодня стал показательным примером успешной интеграции наших народов в Союзное государство. Вместе с председателем Гродненского областного парламента Еленой Пасютой рассказали коллегам о реальных результатах проведения Съезда малых городов. Когда Законодательное Собрание Нижегородской области первым в стране заключило соглашения о сотрудничестве со всеми регионами Беларуси, кое-кто недоверчиво пожимал плечами. А мы знали: развивая народную дипломатию, в будущем от прямых контактов между районами выиграют все", - заявил спикер нижегородского парламента. Он отметил, что "благодаря таким встречам нижегородцы и белорусы активно заключают между собой серьезные соглашения, открывают совместные производственные линии, создают новые проекты в сфере туризма, агропрома, молодежной политики". Люлин рассказал, что работа продолжается и между съездами, которые проводятся раз в год попеременно то в Белоруссии, то в России. "Происходят взаимные визиты, изучается опыт. Нам есть чему поучиться друг у друга. Например, по образцу нашей Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа гродненцы сейчас создают свою Ассоциацию "молодежки". Мы ищем новые формы совместной работы, развиваем информационную политику. Если о приносящих пользу проектах узнают как можно больше людей, это разобьет вдребезги гигабайты негатива из недружественных стран, что проникают к нам по информационным каналам", - сказал нижегородский парламентарий. Он также заметил, что у белорусов есть хороший лозунг "Сильные регионы – сильная страна!". "Развивая наше взаимодействие, мы вместе выводим его на новый уровень. Уверен, что такая тесная интеграция гарантирует независимое будущее нашим братским народам", - подчеркнул Люлин. Четвертый съезд малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области Российской Федерации пройдет летом 2025 года в белорусском городе Мосты. Впервые съезд малых городов двух регионов состоялся в поселке Вача Нижегородской области в 2022 году. Встречи также проводились в белорусской Зельве и российском городе Семенове.
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https://ria.ru/20250312/finansy-2004549938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гродненская область, белоруссия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Гродненская область, Белоруссия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией
В Нижнем Новгороде обсудили сотрудничество и успешные связи с Белоруссией
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей рассматривается как пример успешной интеграции народов, заявил председатель законодательного собрания российского региона Евгений Люлин.
Информацию о сотрудничестве малых городов двух стран обсудили на выездном заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, которое состоялось в Нижнем Новгороде
.
"Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей
сегодня стал показательным примером успешной интеграции наших народов в Союзное государство. Вместе с председателем Гродненского областного парламента Еленой Пасютой рассказали коллегам о реальных результатах проведения Съезда малых городов. Когда Законодательное Собрание Нижегородской области
первым в стране заключило соглашения о сотрудничестве со всеми регионами Беларуси
, кое-кто недоверчиво пожимал плечами. А мы знали: развивая народную дипломатию, в будущем от прямых контактов между районами выиграют все", - заявил спикер нижегородского парламента.
Он отметил, что "благодаря таким встречам нижегородцы и белорусы активно заключают между собой серьезные соглашения, открывают совместные производственные линии, создают новые проекты в сфере туризма, агропрома, молодежной политики".
Люлин
рассказал, что работа продолжается и между съездами, которые проводятся раз в год попеременно то в Белоруссии, то в России
.
"Происходят взаимные визиты, изучается опыт. Нам есть чему поучиться друг у друга. Например, по образцу нашей Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа гродненцы сейчас создают свою Ассоциацию "молодежки". Мы ищем новые формы совместной работы, развиваем информационную политику. Если о приносящих пользу проектах узнают как можно больше людей, это разобьет вдребезги гигабайты негатива из недружественных стран, что проникают к нам по информационным каналам", - сказал нижегородский парламентарий.
Он также заметил, что у белорусов есть хороший лозунг "Сильные регионы – сильная страна!". "Развивая наше взаимодействие, мы вместе выводим его на новый уровень. Уверен, что такая тесная интеграция гарантирует независимое будущее нашим братским народам", - подчеркнул Люлин.
Четвертый съезд малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области Российской Федерации пройдет летом 2025 года в белорусском городе Мосты. Впервые съезд малых городов двух регионов состоялся в поселке Вача Нижегородской области в 2022 году. Встречи также проводились в белорусской Зельве и российском городе Семенове.