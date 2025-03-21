Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
15:05 21.03.2025 (обновлено: 15:46 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/lyulin-2006487919.html
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией - РИА Новости, 21.03.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией
Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей рассматривается как пример успешной интеграции народов, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:05:00+03:00
2025-03-21T15:46:00+03:00
нижегородская область
гродненская область
белоруссия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006507016_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_76e42b57b3492f2ede532370b1392e31.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей рассматривается как пример успешной интеграции народов, заявил председатель законодательного собрания российского региона Евгений Люлин. Информацию о сотрудничестве малых городов двух стран обсудили на выездном заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, которое состоялось в Нижнем Новгороде. "Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей сегодня стал показательным примером успешной интеграции наших народов в Союзное государство. Вместе с председателем Гродненского областного парламента Еленой Пасютой рассказали коллегам о реальных результатах проведения Съезда малых городов. Когда Законодательное Собрание Нижегородской области первым в стране заключило соглашения о сотрудничестве со всеми регионами Беларуси, кое-кто недоверчиво пожимал плечами. А мы знали: развивая народную дипломатию, в будущем от прямых контактов между районами выиграют все", - заявил спикер нижегородского парламента. Он отметил, что "благодаря таким встречам нижегородцы и белорусы активно заключают между собой серьезные соглашения, открывают совместные производственные линии, создают новые проекты в сфере туризма, агропрома, молодежной политики". Люлин рассказал, что работа продолжается и между съездами, которые проводятся раз в год попеременно то в Белоруссии, то в России. "Происходят взаимные визиты, изучается опыт. Нам есть чему поучиться друг у друга. Например, по образцу нашей Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа гродненцы сейчас создают свою Ассоциацию "молодежки". Мы ищем новые формы совместной работы, развиваем информационную политику. Если о приносящих пользу проектах узнают как можно больше людей, это разобьет вдребезги гигабайты негатива из недружественных стран, что проникают к нам по информационным каналам", - сказал нижегородский парламентарий. Он также заметил, что у белорусов есть хороший лозунг "Сильные регионы – сильная страна!". "Развивая наше взаимодействие, мы вместе выводим его на новый уровень. Уверен, что такая тесная интеграция гарантирует независимое будущее нашим братским народам", - подчеркнул Люлин. Четвертый съезд малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области Российской Федерации пройдет летом 2025 года в белорусском городе Мосты. Впервые съезд малых городов двух регионов состоялся в поселке Вача Нижегородской области в 2022 году. Встречи также проводились в белорусской Зельве и российском городе Семенове.
https://ria.ru/20250314/podderzhka-2004945583.html
https://ria.ru/20250312/finansy-2004549938.html
https://ria.ru/20250306/molodezh-2003385313.html
гродненская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006507016_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c7982305f2f21ee5f21e1f4fad016a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гродненская область, белоруссия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Гродненская область, Белоруссия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией

В Нижнем Новгороде обсудили сотрудничество и успешные связи с Белоруссией

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области Заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике в Нижнем Новгороде
Заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей рассматривается как пример успешной интеграции народов, заявил председатель законодательного собрания российского региона Евгений Люлин.
Информацию о сотрудничестве малых городов двух стран обсудили на выездном заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, которое состоялось в Нижнем Новгороде.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Минэкономразвития РФ: нижегородцы успешно сочетают инструменты поддержки
14 марта, 11:57
"Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей сегодня стал показательным примером успешной интеграции наших народов в Союзное государство. Вместе с председателем Гродненского областного парламента Еленой Пасютой рассказали коллегам о реальных результатах проведения Съезда малых городов. Когда Законодательное Собрание Нижегородской области первым в стране заключило соглашения о сотрудничестве со всеми регионами Беларуси, кое-кто недоверчиво пожимал плечами. А мы знали: развивая народную дипломатию, в будущем от прямых контактов между районами выиграют все", - заявил спикер нижегородского парламента.
Он отметил, что "благодаря таким встречам нижегородцы и белорусы активно заключают между собой серьезные соглашения, открывают совместные производственные линии, создают новые проекты в сфере туризма, агропрома, молодежной политики".
Люлин рассказал, что работа продолжается и между съездами, которые проводятся раз в год попеременно то в Белоруссии, то в России.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Нижний Новгород стал столицей финансовой культуры
12 марта, 15:41
"Происходят взаимные визиты, изучается опыт. Нам есть чему поучиться друг у друга. Например, по образцу нашей Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа гродненцы сейчас создают свою Ассоциацию "молодежки". Мы ищем новые формы совместной работы, развиваем информационную политику. Если о приносящих пользу проектах узнают как можно больше людей, это разобьет вдребезги гигабайты негатива из недружественных стран, что проникают к нам по информационным каналам", - сказал нижегородский парламентарий.
Он также заметил, что у белорусов есть хороший лозунг "Сильные регионы – сильная страна!". "Развивая наше взаимодействие, мы вместе выводим его на новый уровень. Уверен, что такая тесная интеграция гарантирует независимое будущее нашим братским народам", - подчеркнул Люлин.
Четвертый съезд малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области Российской Федерации пройдет летом 2025 года в белорусском городе Мосты. Впервые съезд малых городов двух регионов состоялся в поселке Вача Нижегородской области в 2022 году. Встречи также проводились в белорусской Зельве и российском городе Семенове.
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал создать условия для молодежи
6 марта, 13:19
 
Нижегородская областьГродненская областьБелоруссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала