https://ria.ru/20250321/lukashenko-2006364092.html

Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием

Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием - РИА Новости, 21.03.2025

Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:30:00+03:00

2025-03-21T07:30:00+03:00

2025-03-21T07:30:00+03:00

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МИНСК, 21 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Опытнейший дипломат с глубоким пониманием современных реалий, преданный делу профессионал, посвятивший всю свою жизнь службе на благо Отечества, истинный патриот - Вы по праву стали символом российской дипломатии. В условиях беспрецедентной международной напряженности Вы успешно отстаиваете национальные интересы, активно содействуете формированию более справедливого многополярного мира", - говорится в поздравлении. По словам президента, в Белоруссии высоко ценят неизменно дружественное отношение Лаврова к стране и его усилия по развитию белорусско-российского стратегического партнерства, укреплению Союзного государства. "Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах наших стран и народов", - сказал он. Лукашенко пожелал Лаврову доброго здоровья, осуществления всех задуманных планов в ответственной деятельности, счастья и благополучия.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006359668.html

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белоруссия, россия, сергей лавров, александр лукашенко