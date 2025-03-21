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Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием - РИА Новости, 21.03.2025
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07:30 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/lukashenko-2006364092.html
Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием
Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием - РИА Новости, 21.03.2025
Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:30:00+03:00
2025-03-21T07:30:00+03:00
белоруссия
россия
сергей лавров
александр лукашенко
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МИНСК, 21 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Опытнейший дипломат с глубоким пониманием современных реалий, преданный делу профессионал, посвятивший всю свою жизнь службе на благо Отечества, истинный патриот - Вы по праву стали символом российской дипломатии. В условиях беспрецедентной международной напряженности Вы успешно отстаиваете национальные интересы, активно содействуете формированию более справедливого многополярного мира", - говорится в поздравлении. По словам президента, в Белоруссии высоко ценят неизменно дружественное отношение Лаврова к стране и его усилия по развитию белорусско-российского стратегического партнерства, укреплению Союзного государства. "Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах наших стран и народов", - сказал он. Лукашенко пожелал Лаврову доброго здоровья, осуществления всех задуманных планов в ответственной деятельности, счастья и благополучия.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006359668.html
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белоруссия, россия, сергей лавров, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием

Лукашенко: Лавров является истинным патриотом и символом российской дипломатии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 21 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"Опытнейший дипломат с глубоким пониманием современных реалий, преданный делу профессионал, посвятивший всю свою жизнь службе на благо Отечества, истинный патриот - Вы по праву стали символом российской дипломатии. В условиях беспрецедентной международной напряженности Вы успешно отстаиваете национальные интересы, активно содействуете формированию более справедливого многополярного мира", - говорится в поздравлении.
По словам президента, в Белоруссии высоко ценят неизменно дружественное отношение Лаврова к стране и его усилия по развитию белорусско-российского стратегического партнерства, укреплению Союзного государства. "Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах наших стран и народов", - сказал он.
Лукашенко пожелал Лаврову доброго здоровья, осуществления всех задуманных планов в ответственной деятельности, счастья и благополучия.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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БелоруссияРоссияСергей ЛавровАлександр Лукашенко
 
 
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