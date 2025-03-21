https://ria.ru/20250321/luk-2006350256.html
Врач рассказала о полезных свойствах репчатого лука
Врач рассказала о полезных свойствах репчатого лука - РИА Новости, 21.03.2025
Врач рассказала о полезных свойствах репчатого лука
Репчатый лук обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, его потребление нормализует в организме водно-солевой баланс,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:07:00+03:00
2025-03-21T03:07:00+03:00
2025-03-21T10:44:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Репчатый лук обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, его потребление нормализует в организме водно-солевой баланс, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Лук репчатый обладает сильными противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми, противоглистными и дезинфицирующими свойствами. Содержит холин (В4), пиридоксин (В4), каротин (А), аскорбиновую кислоту (С), биотин (Н), никотиновую кислоту (РР), альфа-токоферол (Е)", - сказала Сухорукова. По ее словам, в луке также много железа, хрома, йода, цинка, фосфора, кремния, калия, марганца, хлора и серы. А благодаря большому количеству минеральных солей в составе лук помогает нормализовать водно-солевой баланс. Однако его можно есть не более 100 граммов в день, что равняется примерно двум небольшим луковицам. При проблемах с ЖКТ сырой лук и вовсе следует исключить из рациона.
https://ria.ru/20250310/vrach-2003985101.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач рассказала о полезных свойствах репчатого лука
Врач Сухорукова: употребление лука нормализует водно-солевой баланс организма