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В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2025
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10:15 21.03.2025 (обновлено: 11:05 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/lnr-2006390927.html
В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя
В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2025
В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в городе Приволье в ЛНР при атаке украинского беспилотника на частный дом, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:15:00+03:00
2025-03-21T11:05:00+03:00
луганская народная республика
лисичанск
украина
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в городе Приволье в ЛНР при атаке украинского беспилотника на частный дом, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале. "Вечером 19 марта 2025 года в городе Приволье &lt;…&gt; произошел очередной акт бесчеловечной агрессии нацистских военных формирований Украины против мирных жителей. На частный дом с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, в результате чего были убиты двое мирных жителей", — отметили местные власти.Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в российских регионах. Так, сегодня два мирных жителя получили ранения в Дзержинске в ДНР.Кроме того, два мирных жителя пострадали при обстреле села Песчаное в Херсонской области. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 12 населенных пунктов на левом берегу Днепра.Российские следователи документируют и расследуют все преступления украинских военных против мирных жителей.
https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html
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луганская народная республика, лисичанск, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Украина, Происшествия
В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя

В Лисичанске при атаке БПЛА на частный дом погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в городе Приволье в ЛНР при атаке украинского беспилотника на частный дом, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале.
«
"Вечером 19 марта 2025 года в городе Приволье <…> произошел очередной акт бесчеловечной агрессии нацистских военных формирований Украины против мирных жителей. На частный дом с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, в результате чего были убиты двое мирных жителей", — отметили местные власти.
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Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в российских регионах. Так, сегодня два мирных жителя получили ранения в Дзержинске в ДНР.
Кроме того, два мирных жителя пострадали при обстреле села Песчаное в Херсонской области. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 12 населенных пунктов на левом берегу Днепра.
Российские следователи документируют и расследуют все преступления украинских военных против мирных жителей.
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