https://ria.ru/20250321/lnr-2006390927.html

В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя

В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2025

В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли в городе Приволье в ЛНР при атаке украинского беспилотника на частный дом, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:15:00+03:00

2025-03-21T10:15:00+03:00

2025-03-21T11:05:00+03:00

луганская народная республика

лисичанск

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в городе Приволье в ЛНР при атаке украинского беспилотника на частный дом, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале. "Вечером 19 марта 2025 года в городе Приволье <…> произошел очередной акт бесчеловечной агрессии нацистских военных формирований Украины против мирных жителей. На частный дом с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, в результате чего были убиты двое мирных жителей", — отметили местные власти.Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в российских регионах. Так, сегодня два мирных жителя получили ранения в Дзержинске в ДНР.Кроме того, два мирных жителя пострадали при обстреле села Песчаное в Херсонской области. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 12 населенных пунктов на левом берегу Днепра.Российские следователи документируют и расследуют все преступления украинских военных против мирных жителей.

https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html

https://ria.ru/20250321/oblast-2006371981.html

луганская народная республика

лисичанск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, лисичанск, украина, происшествия