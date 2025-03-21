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В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя
В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2025
В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в городе Приволье в ЛНР при атаке украинского беспилотника на частный дом, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:15:00+03:00
2025-03-21T10:15:00+03:00
2025-03-21T11:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в городе Приволье в ЛНР при атаке украинского беспилотника на частный дом, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале. "Вечером 19 марта 2025 года в городе Приволье <…> произошел очередной акт бесчеловечной агрессии нацистских военных формирований Украины против мирных жителей. На частный дом с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, в результате чего были убиты двое мирных жителей", — отметили местные власти.Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в российских регионах. Так, сегодня два мирных жителя получили ранения в Дзержинске в ДНР.Кроме того, два мирных жителя пострадали при обстреле села Песчаное в Херсонской области. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 12 населенных пунктов на левом берегу Днепра.Российские следователи документируют и расследуют все преступления украинских военных против мирных жителей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, лисичанск, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Украина, Происшествия
В ЛНР при атаке беспилотника погибли два мирных жителя
В Лисичанске при атаке БПЛА на частный дом погибли два мирных жителя