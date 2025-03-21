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Президент Литвы предложил дерзкий план против России - РИА Новости, 21.03.2025
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14:23 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/litva-2006463366.html
Президент Литвы предложил дерзкий план против России
Президент Литвы предложил дерзкий план против России - РИА Новости, 21.03.2025
Президент Литвы предложил дерзкий план против России
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о готовности отправить вооруженные силы своей страны на Украину в качестве миротворцев, пишет Bloomberg. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:23:00+03:00
2025-03-21T14:23:00+03:00
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гитанас науседа
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о готовности отправить вооруженные силы своей страны на Украину в качестве миротворцев, пишет Bloomberg."Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных числах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту помощь", — рассказал литовский лидер журналистам.Кроме того, Науседа усомнился в искренности желания российского руководства участвовать в мирном урегулировании конфликта.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Кремль не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006444404.html
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россия, украина, литва, сергей лавров, гитанас науседа, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Украина, Литва, Сергей Лавров, Гитанас Науседа, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Президент Литвы предложил дерзкий план против России

Президент Литвы Науседа заявил о готовности отправить войска на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем
Президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о готовности отправить вооруженные силы своей страны на Украину в качестве миротворцев, пишет Bloomberg.
«
"Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных числах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту помощь", — рассказал литовский лидер журналистам.
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Вчера, 13:22
Кроме того, Науседа усомнился в искренности желания российского руководства участвовать в мирном урегулировании конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Кремль не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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РоссияУкраинаЛитваСергей ЛавровГитанас НауседаДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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