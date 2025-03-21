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При обстреле рынка в Лисичанске пострадали пять человек - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 21.03.2025 (обновлено: 16:02 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/lisichansk-2006506726.html
При обстреле рынка в Лисичанске пострадали пять человек
При обстреле рынка в Лисичанске пострадали пять человек - РИА Новости, 21.03.2025
При обстреле рынка в Лисичанске пострадали пять человек
Пять работников коммунального предприятия Лисичанска получили ранения при обстреле городского рынка украинскими войсками, сообщило правительство ЛНР в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:44:00+03:00
2025-03-21T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Пять работников коммунального предприятия Лисичанска получили ранения при обстреле городского рынка украинскими войсками, сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале. "Пять работников коммунальной службы Лисичанска получили ранения в результате обстрела ВСУ", — отметили там. Удар пришелся по городскому рынку, применялись, предположительно, кассетные боеприпасы. По данным регионального министра здравоохранения Наталии Пащенко, один из пострадавших — пожилой мужчина — в тяжелом состоянии.Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в новых регионах. Российские следователи документируют и расследуют все преступления ВСУ против мирных жителей.
https://ria.ru/20250321/lnr-2006390927.html
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лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
При обстреле рынка в Лисичанске пострадали пять человек

При обстреле Лисичанска пострадали пять работников коммунального предприятия

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Пять работников коммунального предприятия Лисичанска получили ранения при обстреле городского рынка украинскими войсками, сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.
«
"Пять работников коммунальной службы Лисичанска получили ранения в результате обстрела ВСУ", — отметили там.
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Удар пришелся по городскому рынку, применялись, предположительно, кассетные боеприпасы.
По данным регионального министра здравоохранения Наталии Пащенко, один из пострадавших — пожилой мужчина — в тяжелом состоянии.
Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в новых регионах. Российские следователи документируют и расследуют все преступления ВСУ против мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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