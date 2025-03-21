https://ria.ru/20250321/lisichansk-2006506726.html

При обстреле рынка в Лисичанске пострадали пять человек

При обстреле рынка в Лисичанске пострадали пять человек - РИА Новости, 21.03.2025

При обстреле рынка в Лисичанске пострадали пять человек

Пять работников коммунального предприятия Лисичанска получили ранения при обстреле городского рынка украинскими войсками, сообщило правительство ЛНР в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:44:00+03:00

2025-03-21T15:44:00+03:00

2025-03-21T16:02:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Пять работников коммунального предприятия Лисичанска получили ранения при обстреле городского рынка украинскими войсками, сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале. "Пять работников коммунальной службы Лисичанска получили ранения в результате обстрела ВСУ", — отметили там. Удар пришелся по городскому рынку, применялись, предположительно, кассетные боеприпасы. По данным регионального министра здравоохранения Наталии Пащенко, один из пострадавших — пожилой мужчина — в тяжелом состоянии.Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в новых регионах. Российские следователи документируют и расследуют все преступления ВСУ против мирных жителей.

https://ria.ru/20250321/lnr-2006390927.html

https://ria.ru/20250321/vsu-2006477334.html

лисичанск

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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия