https://ria.ru/20250321/lavrov-2006590619.html

Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения

Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2025

Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым телефонный разговор, поздравил его с днем рождения и... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:27:00+03:00

2025-03-21T21:27:00+03:00

2025-03-21T21:27:00+03:00

россия

армения

сергей лавров

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым телефонный разговор, поздравил его с днем рождения и обсудил двусторонний диалог. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. "В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым коснулся предстоящих мероприятий в рамках нашего двустороннего политического диалога. Поздравил его с днем рождения", - написал Мирзоян в соцсети X.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006578893.html

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян