Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006590619.html
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2025
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым телефонный разговор, поздравил его с днем рождения и... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:27:00+03:00
2025-03-21T21:27:00+03:00
россия
армения
сергей лавров
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым телефонный разговор, поздравил его с днем рождения и обсудил двусторонний диалог. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. "В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым коснулся предстоящих мероприятий в рамках нашего двустороннего политического диалога. Поздравил его с днем рождения", - написал Мирзоян в соцсети X.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006578893.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян
Россия, Армения, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения

Глава МИД Армении сообщил, что по телефону поздравил Лаврова с днем рождения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым телефонный разговор, поздравил его с днем рождения и обсудил двусторонний диалог.
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет.
«
"В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым коснулся предстоящих мероприятий в рамках нашего двустороннего политического диалога. Поздравил его с днем рождения", - написал Мирзоян в соцсети X.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова
Вчера, 20:00
 
РоссияАрменияСергей ЛавровАрарат Мирзоян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала