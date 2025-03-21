https://ria.ru/20250321/lavrov-2006590619.html
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2025
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым телефонный разговор, поздравил его с днем рождения и... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:27:00+03:00
2025-03-21T21:27:00+03:00
2025-03-21T21:27:00+03:00
россия
армения
сергей лавров
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым телефонный разговор, поздравил его с днем рождения и обсудил двусторонний диалог. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. "В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым коснулся предстоящих мероприятий в рамках нашего двустороннего политического диалога. Поздравил его с днем рождения", - написал Мирзоян в соцсети X.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян
Россия, Армения, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Глава МИД Армении поздравил Лаврова с днем рождения
Глава МИД Армении сообщил, что по телефону поздравил Лаврова с днем рождения