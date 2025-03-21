https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров празднует 75-летие. За время работы в МИД Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Он... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:59:00+03:00
2025-03-21T10:59:00+03:00
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сергей лавров
видео
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров празднует 75-летие. За время работы в МИД Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
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Сергею Лаврову – 75!
Яркие публичные моменты карьеры политика, который стал настоящим символом российской дипломатии – в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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сергей лавров, видео, видео
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров празднует 75-летие. За время работы в МИД Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
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