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А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
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10:59 21.03.2025 (обновлено: 11:32 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров празднует 75-летие. За время работы в МИД Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Он... РИА Новости, 21.03.2025
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сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров празднует 75-летие. За время работы в МИД Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
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353
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Сергею Лаврову – 75!
Яркие публичные моменты карьеры политика, который стал настоящим символом российской дипломатии – в материале РИА Новости.
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сергей лавров, видео, видео
Сергей Лавров, Видео
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров празднует 75-летие. За время работы в МИД Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
2025-03-21T10:59
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А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров празднует 75-летие. За время работы в МИД Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
 
Сергей ЛавровВидео
 
 
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