https://ria.ru/20250321/lavrov-2006364486.html

Экс-главы МИД Австрии отметила хорошее чувство юмора Лаврова

Экс-главы МИД Австрии отметила хорошее чувство юмора Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

Экс-главы МИД Австрии отметила хорошее чувство юмора Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладает особенным чувством юмора, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:37:00+03:00

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россия

австрия

сергей лавров

владимир путин

карин кнайсль

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладает особенным чувством юмора, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Только у умных людей есть действительно такое чувство юмора. И его чувство юмора - это нечто особенное. Я помню, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Австрию. Это было в июне 2018 года. И спикер австрийского парламента сделал очень оскорбительное заявление во время обеда", - сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии. Она подчеркнула, что Путин и Лавров тогда отреагировали с юмором, потому что это был единственный способ ответить на оскорбление. "Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" И Лавров отметил: "Нет, мы не вторгаемся". На что Путин поинтересовался: "А для чего я вам тогда плачу?". Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания", - отметила Кнайсль.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006351627.html

https://ria.ru/20250321/lukashenko-2006364092.html

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россия, австрия, сергей лавров, владимир путин, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет