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Гатилов рассказал, как сингапурский дипломат собрал альбом рисунков Лаврова
Гатилов рассказал, как сингапурский дипломат собрал альбом рисунков Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
Гатилов рассказал, как сингапурский дипломат собрал альбом рисунков Лаврова
Постоянный представитель Сингапура в Совете Безопасности ООН в течение двух лет регулярно собирал рисунки, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:45:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости. Постоянный представитель Сингапура в Совете Безопасности ООН в течение двух лет регулярно собирал рисунки, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров оставлял на столе в конце заседаний, а затем показал целый альбом, рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который учился на одном курсе с Лавровым в МГИМО, а позже работал с ним в Нью-Йорке и в центральном аппарате МИД в Москве. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. "Он (Лавров – ред.) всегда сидел и что-то рисовал. Какие-то фигурки, узоры, слова какие-то английские пишет... А с нами (в СБ ООН – ред.) за столом консультационного зала сидел постпред Сингапура. На заседаниях лежали маленькие листочки и карандаши простые. Как только мероприятия заканчивались, Лавров вставал и уходил, а листок оставался. Этот (постпред Сингапура – ред.) каждый раз, раз - этот листок к себе, к себе, раз - к себе. И таким образом он набрал себе на целый альбом рисунков Лаврова, который потом и издал", - рассказал Гатилов.
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сингапур (город), россия, женева (город), сергей лавров, геннадий гатилов, оон, мгимо
Сингапур (город), Россия, Женева (город), Сергей Лавров, Геннадий Гатилов, ООН, МГИМО
Гатилов рассказал, как сингапурский дипломат собрал альбом рисунков Лаврова
Гатилов: дипломат из Сингапура два года регулярно собирал рисунки Лаврова