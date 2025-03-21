https://ria.ru/20250321/lavrov-2006357030.html

Гатилов рассказал, как сингапурский дипломат собрал альбом рисунков Лаврова

Гатилов рассказал, как сингапурский дипломат собрал альбом рисунков Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

Гатилов рассказал, как сингапурский дипломат собрал альбом рисунков Лаврова

Постоянный представитель Сингапура в Совете Безопасности ООН в течение двух лет регулярно собирал рисунки, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:45:00+03:00

2025-03-21T05:45:00+03:00

2025-03-21T05:45:00+03:00

сингапур (город)

россия

женева (город)

сергей лавров

геннадий гатилов

оон

мгимо

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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости. Постоянный представитель Сингапура в Совете Безопасности ООН в течение двух лет регулярно собирал рисунки, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров оставлял на столе в конце заседаний, а затем показал целый альбом, рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который учился на одном курсе с Лавровым в МГИМО, а позже работал с ним в Нью-Йорке и в центральном аппарате МИД в Москве. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. "Он (Лавров – ред.) всегда сидел и что-то рисовал. Какие-то фигурки, узоры, слова какие-то английские пишет... А с нами (в СБ ООН – ред.) за столом консультационного зала сидел постпред Сингапура. На заседаниях лежали маленькие листочки и карандаши простые. Как только мероприятия заканчивались, Лавров вставал и уходил, а листок оставался. Этот (постпред Сингапура – ред.) каждый раз, раз - этот листок к себе, к себе, раз - к себе. И таким образом он набрал себе на целый альбом рисунков Лаврова, который потом и издал", - рассказал Гатилов.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html

сингапур (город)

россия

женева (город)

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сингапур (город), россия, женева (город), сергей лавров, геннадий гатилов, оон, мгимо