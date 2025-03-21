Рейтинг@Mail.ru
Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 21.03.2025 (обновлено: 06:12 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006351627.html
Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН
Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН - РИА Новости, 21.03.2025
Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН
Глава российского МИД Сергей Лавров в бытность работы постпредом при ООН запомнился своей харизмой, неисправимой страстью к курению и особой притягательностью,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:44:00+03:00
2025-03-21T06:12:00+03:00
россия
сергей лавров
кофи аннан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
ООН, 21 мар - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в бытность работы постпредом при ООН запомнился своей харизмой, неисправимой страстью к курению и особой притягательностью, которая завораживала журналисток — девушки были "готовы на все", лишь бы занять место в первом ряду на его пресс-конференциях, рассказала РИА Новости французская журналистка Селия дэ Лаварен.Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, работал постоянным представителем России при ООН с 1994 по 2004 год, также он был дипломатом в постоянном представительстве в 80-х годах. Дэ Лаварен тогда работала журналисткой в издании Radio France International."Однажды утром одна из моих подруг рассказала, что где-то в ООН сыграют в футбол. Нам была неинтересна игра, но когда она сказала, что там будет Лавров, мы поняли, что надо идти! Мы были как чирлидирши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали "вперед, Сергей!" — вспоминает журналистка. Она же отметила и любовь российского министра к курению. Лавров, вспоминает журналистка, продолжал курить даже после запуска в ООН антитабачной кампании. "Когда генсеком ООН был Кофи Аннан, никому не разрешалось курить в здании... Как-то мы встретились возле зала Совбеза, он стоял прямо напротив знака "не курить". Сергей посмотрел на меня и сказал: "Селия, идите сюда, покурите со мной". Я не курила, но он продолжил: "Все равно, идите сюда!". Я спросила, не опасается ли он охраны, на что Лавров ответил: "Посмотрите на меня, вы думаете, что кто-то остановит великую Россию?" — добавляет она. Экс-российского постпреда обожали и журналистки, добавила дэ Лаварен. "Я должна сказать, что девушки, они были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию, и я, конечно, была одной из них", — подчеркнула она. "В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех", — подытожила журналистка.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html
https://rsport.ria.ru/20250317/lavrov-2005587208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, кофи аннан, оон
Россия, Сергей Лавров, Кофи Аннан, ООН
Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН

Журналистка дэ Лаварен: у Лаврова есть харизма, которая была не у всех

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 21 мар - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в бытность работы постпредом при ООН запомнился своей харизмой, неисправимой страстью к курению и особой притягательностью, которая завораживала журналисток — девушки были "готовы на все", лишь бы занять место в первом ряду на его пресс-конференциях, рассказала РИА Новости французская журналистка Селия дэ Лаварен.
Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, работал постоянным представителем России при ООН с 1994 по 2004 год, также он был дипломатом в постоянном представительстве в 80-х годах. Дэ Лаварен тогда работала журналисткой в издании Radio France International.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег
02:32
"Однажды утром одна из моих подруг рассказала, что где-то в ООН сыграют в футбол. Нам была неинтересна игра, но когда она сказала, что там будет Лавров, мы поняли, что надо идти! Мы были как чирлидирши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали "вперед, Сергей!" — вспоминает журналистка.
Она же отметила и любовь российского министра к курению. Лавров, вспоминает журналистка, продолжал курить даже после запуска в ООН антитабачной кампании.
"Когда генсеком ООН был Кофи Аннан, никому не разрешалось курить в здании... Как-то мы встретились возле зала Совбеза, он стоял прямо напротив знака "не курить". Сергей посмотрел на меня и сказал: "Селия, идите сюда, покурите со мной". Я не курила, но он продолжил: "Все равно, идите сюда!". Я спросила, не опасается ли он охраны, на что Лавров ответил: "Посмотрите на меня, вы думаете, что кто-то остановит великую Россию?" — добавляет она.
Экс-российского постпреда обожали и журналистки, добавила дэ Лаварен.
"Я должна сказать, что девушки, они были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию, и я, конечно, была одной из них", — подчеркнула она.
"В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех", — подытожила журналистка.
13-летний Иван из Москвы посетил тренировку Спартака в рамках всероссийской акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Лавров исполнил мечту 13-летнего мальчика посетить матч "Спартака"
17 марта, 20:14
 
РоссияСергей ЛавровКофи АннанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала