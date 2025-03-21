https://ria.ru/20250321/lavrov-2006351627.html

Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН

Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН - РИА Новости, 21.03.2025

Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров в бытность работы постпредом при ООН запомнился своей харизмой, неисправимой страстью к курению и особой притягательностью,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T03:44:00+03:00

2025-03-21T03:44:00+03:00

2025-03-21T06:12:00+03:00

россия

сергей лавров

кофи аннан

оон

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ООН, 21 мар - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в бытность работы постпредом при ООН запомнился своей харизмой, неисправимой страстью к курению и особой притягательностью, которая завораживала журналисток — девушки были "готовы на все", лишь бы занять место в первом ряду на его пресс-конференциях, рассказала РИА Новости французская журналистка Селия дэ Лаварен.Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, работал постоянным представителем России при ООН с 1994 по 2004 год, также он был дипломатом в постоянном представительстве в 80-х годах. Дэ Лаварен тогда работала журналисткой в издании Radio France International."Однажды утром одна из моих подруг рассказала, что где-то в ООН сыграют в футбол. Нам была неинтересна игра, но когда она сказала, что там будет Лавров, мы поняли, что надо идти! Мы были как чирлидирши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали "вперед, Сергей!" — вспоминает журналистка. Она же отметила и любовь российского министра к курению. Лавров, вспоминает журналистка, продолжал курить даже после запуска в ООН антитабачной кампании. "Когда генсеком ООН был Кофи Аннан, никому не разрешалось курить в здании... Как-то мы встретились возле зала Совбеза, он стоял прямо напротив знака "не курить". Сергей посмотрел на меня и сказал: "Селия, идите сюда, покурите со мной". Я не курила, но он продолжил: "Все равно, идите сюда!". Я спросила, не опасается ли он охраны, на что Лавров ответил: "Посмотрите на меня, вы думаете, что кто-то остановит великую Россию?" — добавляет она. Экс-российского постпреда обожали и журналистки, добавила дэ Лаварен. "Я должна сказать, что девушки, они были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию, и я, конечно, была одной из них", — подчеркнула она. "В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех", — подытожила журналистка.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html

https://rsport.ria.ru/20250317/lavrov-2005587208.html

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россия, сергей лавров, кофи аннан, оон