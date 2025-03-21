Рейтинг@Mail.ru
Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html
Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег
Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег - РИА Новости, 21.03.2025
Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, выделяется среди коллег своей доброжелательностью даже при противоречиях и... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T02:32:00+03:00
2025-03-21T02:32:00+03:00
россия
нью-йорк (город)
москва
сергей лавров
геннадий гатилов
оон
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005666828_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_6738ee07d1db5574749621996188ddba.jpg
ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, выделяется среди коллег своей доброжелательностью даже при противоречиях и чувством юмора, рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который был однокурсником Лаврова в МГИМО и позже работал с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в центральном аппарате МИД в Москве. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. "Он весьма, очень доброжелательно относился ко всем, несмотря на политические противоречия и проблемы, которые всегда существовали в ходе дискуссий в ООН, в первую очередь, в Совете Безопасности ООН. Это позволяло достигать серьезных результатов, находить какие-то общие точки соприкосновения с нашими партнерами и очень часто выходить на какие-то консенсусные решения, которые отвечали интересам всех ключевых государств Совета Безопасности", - рассказал Гатилов. Постпред считает, что физическая и психологическая энергия Сергея Лаврова отличали его от других постпредов в Нью-Йорке. "Он вообще человек с большим юмором и до сих пор относится с позитивом к жизненным ситуациям. Поэтому у него анекдотов много. Он вообще реагирует на все достаточно быстро. Некоторые из коллег могут и не поспевать за ним", - отметил однокурсник и коллега главы МИД. Гатилов напомнил, что после того, как постпреды других стран уже возвращались на родину, они в своих комментариях позитивно отзывались о Сергее Лаврове, "как о человеке, который не только профессионально высокого уровня, но и с большими человеческими личностными качествами". "Поэтому я очень рад, что мне довелось общаться с ним на протяжении этих десятилетий. Я у него многому научился в плане дипломатии и профессиональных качеств. Особенно это проявилось уже с нью-йоркского периода. Ну и дальше уже в Москве, когда он был министром, я был директором департамента международных организаций, а потом замминистра по тем же вопросам. Поэтому я с теплотой вспоминаю буквально каждодневное общение в рамках работы в центральном аппарате, и в составе делегаций, которые выезжали на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так что могу сказать, что мне по жизни в этом плане повезло", - подчеркнул собеседник агентства.
https://rsport.ria.ru/20250317/lavrov-2005587208.html
https://ria.ru/20250313/lavrov-2004811676.html
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004455923.html
россия
нью-йорк (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005666828_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_1a722cf77dca8b8407c327dde277dad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нью-йорк (город), москва, сергей лавров, геннадий гатилов, оон, мгимо
Россия, Нью-Йорк (город), Москва, Сергей Лавров, Геннадий Гатилов, ООН, МГИМО
Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег

Гатилов: Лаврова отличают юмор и доброжелательность даже при противоречиях

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, выделяется среди коллег своей доброжелательностью даже при противоречиях и чувством юмора, рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который был однокурсником Лаврова в МГИМО и позже работал с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в центральном аппарате МИД в Москве.
В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет.
13-летний Иван из Москвы посетил тренировку Спартака в рамках всероссийской акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Лавров исполнил мечту 13-летнего мальчика посетить матч "Спартака"
17 марта, 20:14
"Он весьма, очень доброжелательно относился ко всем, несмотря на политические противоречия и проблемы, которые всегда существовали в ходе дискуссий в ООН, в первую очередь, в Совете Безопасности ООН. Это позволяло достигать серьезных результатов, находить какие-то общие точки соприкосновения с нашими партнерами и очень часто выходить на какие-то консенсусные решения, которые отвечали интересам всех ключевых государств Совета Безопасности", - рассказал Гатилов.
Постпред считает, что физическая и психологическая энергия Сергея Лаврова отличали его от других постпредов в Нью-Йорке.
"Он вообще человек с большим юмором и до сих пор относится с позитивом к жизненным ситуациям. Поэтому у него анекдотов много. Он вообще реагирует на все достаточно быстро. Некоторые из коллег могут и не поспевать за ним", - отметил однокурсник и коллега главы МИД.
Реакция Лаврова на вопросы журналистов перед переговорами Путина и Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лавров отреагировал на натиск журналистов шуткой "Нафиг я сюда пришел"
13 марта, 17:40
Гатилов напомнил, что после того, как постпреды других стран уже возвращались на родину, они в своих комментариях позитивно отзывались о Сергее Лаврове, "как о человеке, который не только профессионально высокого уровня, но и с большими человеческими личностными качествами".
"Поэтому я очень рад, что мне довелось общаться с ним на протяжении этих десятилетий. Я у него многому научился в плане дипломатии и профессиональных качеств. Особенно это проявилось уже с нью-йоркского периода. Ну и дальше уже в Москве, когда он был министром, я был директором департамента международных организаций, а потом замминистра по тем же вопросам. Поэтому я с теплотой вспоминаю буквально каждодневное общение в рамках работы в центральном аппарате, и в составе делегаций, которые выезжали на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так что могу сказать, что мне по жизни в этом плане повезло", - подчеркнул собеседник агентства.
Интервью Сергея Лаврова американским блогерам - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Интервью Лаврова американским блогерам
12 марта, 09:03
 
РоссияНью-Йорк (город)МоскваСергей ЛавровГеннадий ГатиловООНМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала