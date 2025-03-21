https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html

Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег

Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег - РИА Новости, 21.03.2025

Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, выделяется среди коллег своей доброжелательностью даже при противоречиях и... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T02:32:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполняется 75 лет, выделяется среди коллег своей доброжелательностью даже при противоречиях и чувством юмора, рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который был однокурсником Лаврова в МГИМО и позже работал с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в центральном аппарате МИД в Москве. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. "Он весьма, очень доброжелательно относился ко всем, несмотря на политические противоречия и проблемы, которые всегда существовали в ходе дискуссий в ООН, в первую очередь, в Совете Безопасности ООН. Это позволяло достигать серьезных результатов, находить какие-то общие точки соприкосновения с нашими партнерами и очень часто выходить на какие-то консенсусные решения, которые отвечали интересам всех ключевых государств Совета Безопасности", - рассказал Гатилов. Постпред считает, что физическая и психологическая энергия Сергея Лаврова отличали его от других постпредов в Нью-Йорке. "Он вообще человек с большим юмором и до сих пор относится с позитивом к жизненным ситуациям. Поэтому у него анекдотов много. Он вообще реагирует на все достаточно быстро. Некоторые из коллег могут и не поспевать за ним", - отметил однокурсник и коллега главы МИД. Гатилов напомнил, что после того, как постпреды других стран уже возвращались на родину, они в своих комментариях позитивно отзывались о Сергее Лаврове, "как о человеке, который не только профессионально высокого уровня, но и с большими человеческими личностными качествами". "Поэтому я очень рад, что мне довелось общаться с ним на протяжении этих десятилетий. Я у него многому научился в плане дипломатии и профессиональных качеств. Особенно это проявилось уже с нью-йоркского периода. Ну и дальше уже в Москве, когда он был министром, я был директором департамента международных организаций, а потом замминистра по тем же вопросам. Поэтому я с теплотой вспоминаю буквально каждодневное общение в рамках работы в центральном аппарате, и в составе делегаций, которые выезжали на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так что могу сказать, что мне по жизни в этом плане повезло", - подчеркнул собеседник агентства.

https://rsport.ria.ru/20250317/lavrov-2005587208.html

https://ria.ru/20250313/lavrov-2004811676.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004455923.html

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россия, нью-йорк (город), москва, сергей лавров, геннадий гатилов, оон, мгимо